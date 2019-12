Gribe karşı mucize formül!

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Arı Sütü, Polen, Kestane Balı



Beyin ‘Balla’ Beslenir



Kestane Balı Fark Atıyor



Solmaz: Türkiye 900 gram. Avrupa 3 kilo tüketiyor



Soğukların aniden bastırmasıyla grip ve soğuk algınlığı kapıyı çalınca çocuk ve yetişkinler yataklara serilmeye başladı. Hekimler hemen antibiyotik kullanılmaması uyarısı yaparken Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, Fer Bal sahibi ve bal gurmesi Selçuk Solmaz, annelere bin yılların mucizesi ‘bal’ tavsiyesinde bulundu. Solmaz’a göre, mücadele yöntemi çok basit. Çocukların önce bağışıklık sistemi güçlendirilmeli. Bunun için kahvaltı sofrasında ‘bal’ olmalı. Ancak, etkin mücadele için mucizenin yolu özel formülden geçiyor.Çocuk ve yetişkin diyabet hastası değilse ve alerjik yapısı yoksa bir de hekimlerinden özel bir tavsiye yoksa mucize formül herkes için geçerli. Bal ve bal ürünlerinden hazırlanıyor. İşin ustası yani ehil eller tarafından hazırlanması gerekiyor. Kestane balı, arı sütü, polen ve çağın mucizesi olarak nitelendirilen ve antibiyotik özelliği taşıyan Propolis belli ölçülerde karıştırılarak özel bir kokteyle dönüştürülüyor. İlk kullanımından itibaren kişinin bağışıklık sistemini güçlendiren özel kokteyl hastalıklara geçit vermiyor. Her çocuk ve yetişkin için ayrı ayrı kokteyl hazırlanıyor.‘Beyin tatlı ile beslenir’ diyen Selçuk Solmaz, balın insan üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor. Kana en çabuk karışan gıda ürünü bal. Eğer çocuk her gün düzenli bal yerse, beyin hücreleri doğrudan etkileniyor. Beynin beslenmesi, beden ısısını düzenlerken sağlıklı düşünmeyi sağlıyor.Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gündeme taşıdığı ‘ kestane balı’ diğer bal çeşitlerine fark atıyor. Doğal antibiyotik özelliği de taşıyan bal, bağışıklık sistemini güçlendirmek için hazırlanan kokteyllerin vazgeçilmezi. Aynı karışım için de yer alan Propolis, bitki ve ağaç reçinelerinden elde ediliyor. Normal bir antibiyotikten daha güçlü.Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, Fer Bal Sahibi Selçuk Solmaz, T24’e, tarihi yolculukta özelliğini ilk günkü gibi koruyan ürünün bal olmasına rağmen Türk mutfağında hak ettiği yere kavuşamadığını söyledi. “ Biz de ortalama 700-900 gram. Avrupa’da kişi başı 2.5 -3 kilo bal tüketiyor” diyen Solmaz, “ Bal, neredeyse hastayken akla gelen bir şey. Oysa mucizenin adı bu. Yaraların iyileşmesinden, cilt güzelliğine kadar her şeye etkisi var”.