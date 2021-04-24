Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li belediyenin projelerinde betonu başkanın aile şirketi temin etmiş!

"Gri pasaport" skandalıyla gündeme gelen Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Yeşilyurt Top Söğüt Villalarında kullanılan gaz betonun ve başka bir yerlerde yapılan park inşaat alanındaki betonunun Başkan Mehmet Çınar’ın aile şirketi olan "Çınarlar Beton" tarafından temin edildiği öğrenildi.

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Skandal olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevinden alınmıştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Yeşilyurt Belediyesi bu olayla konuşulmaya devam edilirken şimdi de Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar'ın belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton' isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıktı.



AKP'li Başkan Çınar'a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı görüntülendi.

AKP'li başkanın belediyenin işlerinde kendi şirketini kullanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da gaz beton, hazır beton alınacak başka firma yok mu? Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi? diyerek tepki gösterdi.

"Başka firma mı yok?"

AKP iktidarı döneminde kamu yöneticiliğinin ayaklar altına alındığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "19 yıldır Türkiye çok şey kaybetti ama en fazla kamu idareciliğindeki dürüst yönetim anlayışını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde görevinden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıktı.



Bakanlığa 175 TL'ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracıya 100 TL'ye satıldığı belgelendi. Bakan kendi bakanlığına dezenfektan satınca, belediye başkanı da hazır beton satıyor. Malatya'da gaz beton, hazır beton alınacak başka firma yok mu? Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi?



Milletin gözünün içine baka baka bunu yapıyor olmak akılla mantıkla ve siyasi ahlakla izah edilemez. Kendi belediye tesislerine beton satan belediye başkanlarını toplumun vicdanına havale ediyorum" diye konuştu.