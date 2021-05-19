Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar, muhalefeti suçladı: Belediyeyi itibarsızlaştırdınız

Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nde Başkan Mehmet Çınar, muhalefeti suçlayarak, "CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?" dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi sonucu insan kaçakçılığı ile gündeme geldi. Belediye meclis toplantısında konu tekrar gündeme geldi.

Sözcü'den Evrim Demirdaş'ın haberine göre, toplantıya başkanlık eden AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar, CHP'li meclis üyelerine, “CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?” dedi.

"Size ne kadar teklif ettiler?"

Toplantıda konuşan CHP'li Grup Başkanvekili Günnur Tabel, yurtdışına gönderilen ancak geri dönmeyen 43 kişiyle ilgili şunları sordu:

"Çeşitli basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Şubat'ta 55 kişinin daha aynı yolla gittiği doğru mudur? Sayın Battalgazi Belediye Başkanı “Bize de geldiler ve 300 bin TL teklif ettiler” dedi. Bu itiraf aslında bu işlerin parayla yapıldığının ispatıdır.

Yine soruyoruz; size ne kadar teklif ettiler? Tüm bu gelişmeler olurken Belediye Başkanı’nın basın danışmanı “İt ürür kervan yürür” diye bir tweet atmıştır. Bu tweet’le ne kastedilmektedir? İçerdiği hakaret bir yana bir kervan vardır Almanya'ya giden ve bu devam mı edecektir? Biz net olarak bunu öyle anladık. Başkan’ın haberi olmadan atılan bir tweet ise bu bir yaptırım gerektirir, yok eğer haberi varsa bu olay vahim bir skandaldır."

"Belediye olarak her şeyimiz net ve kanunlara tabi"

Tabel'e cevap veren Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise şunları söyledi:

"İçinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt'un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti.

Olay yargıya intikal ettiği için kimin bir kusuru, eksiği, beklentisi, çıkarı varsa gereken yapılacaktır. Siz de biliyorsunuz her şey canlı olarak yayınlanıyor, toplum karşısına açık ve şeffaf bir şekilde çıkıyoruz. Belediye olarak her şeyimiz net ve kanunlara tabi."