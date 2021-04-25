Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aile şirketi iddialarını kabul etti

Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nde Başkan Mehmet Çınar, aile şirketi olan Çınarlar Beton tarafından belediye inşaatına malzeme temin edildiği iddiasını doğruladı. Çınar, “Aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi sonucu insan kaçakçılığı ile gündeme geldi. İnsan kaçakçılığı tartışması sürerken Belediye Başkan Mehmet Çınar’ın aile şirketinin Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaatının beton işini aldığı ileri sürüldü.

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Başkan Çınar aile şirketinin ihale aldığı iddiasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu iddiayı doğrulayarak, şunları belirtti:

“Söz konusu yayında bahsi geçen projeler Kamu İhâle Kanunu çerçevesinde yapılmış ihâleler sonucunda yasal yükleniciler tarafından yapılan işlerdir. Söz konusu işler nedeniyle kullanılacak malzemelerin seçimi konusunda şahsımın ve belediyemizin herhangi bir biriminin yönlendirmesi söz konusu olamaz! Söz konusu işler nedeniyle belediyemiz herhangi bir alım yapmamıştır. Kaldı ki bu, yapılan ihâle kapsamında mümkün de değildir. Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticarî faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır.”

"Farklı markanın bayiliği"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın söz konusu ihaleyle ilgili “Malatya'da gaz beton, hazır beton alınacak başka firma yok mu? Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi?” sözlerine de yanıt veren Çınar, şu açıklamayı yaptı:

“Esasen söz konusu haberin servis ediliş sebebi, milletvekilliği görevi de yapan ve söz konusu yayında açıklamalarına yer verilen şahsın gaz beton alanında farklı bir markanın bayiliğini yapmasına dayanmaktadır. Malatya ilinde gaz beton üretiminin yapılmaya başlanması ile işleri azalan bu şahıs, ticarî çıkarını siyasî alana çekerek iftira atmıştır…

"Algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Belediyemizin gerçekleştirdiği yüzlerce proje arasından sadece bu projelerin seçilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Hizmet etmek, proje üretmek varken algı ile menfaat temin etmek isteyenler her zaman olduğu gibi bugün de gerçek karşısında kaybedeceklerdir! Tüm bu algı ve yıpratma çabalarına karşı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, onurlu bir şekilde ilçeme ve ülkeme hizmet etmeye, hemşehrilerimden aldığım büyük güçle devam edeceğim! Mensubu olduğum partime, kurumuma ve şahsıma yapılan bu alçakça ve haysiyetsizce saldırıları yapanlar ve iftiraları atanlar hakkında hukuk nezdinde tüm haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.” (ANKA)