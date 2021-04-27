Gri pasaport skandalı | Yeniçağ yazarı Ağırel: Bursa şebekesi 4 organizasyon ile 48 kişiyi yurt dışına kaçırdı!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü köşesinde belediyeler aracılığı ile kamu çalışanı olmayan kişileri gri pasaport (hizmet pasaportu) çıkartarak yurt dışına kaçıran şebekenin Bursa’da gerçekleştirdiği 4 ‘organizasyonuyla’ ilgili hazırlanan iddianamelere yer verdi.

Gri pasaport skandalının odağındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden spor kulüpleri vasıtası ile yurt dışına gri pasaport ile insan kaçırıldığını ifade eden Ağırel, “Yapılan 4 organizasyonda bu şekilde yurt dışına çıkarılan insan sayısı 162, bu kişilerden dönmeyerek kaçan kişi sayısı ise 48! Bu sadece yapılan bir soruşturmada ortaya çıkan bilgiler” dewdi.

Ağırel, “Peki, bu tür organizasyonlar ne kadar süredir yapılıyor? Kaç kişi bu şekilde yurt dışına kaçırıldı?” diye sordu.

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