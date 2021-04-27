Gri pasaport skandalı | Yeniçağ yazarı Ağırel: Bursa şebekesi 4 organizasyon ile 48 kişiyi yurt dışına kaçırdı!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü köşesinde belediyeler aracılığı ile kamu çalışanı olmayan kişileri gri pasaport (hizmet pasaportu) çıkartarak yurt dışına kaçıran şebekenin Bursa’da gerçekleştirdiği 4 ‘organizasyonuyla’ ilgili hazırlanan iddianamelere yer verdi.
Gri pasaport skandalının odağındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden spor kulüpleri vasıtası ile yurt dışına gri pasaport ile insan kaçırıldığını ifade eden Ağırel, “Yapılan 4 organizasyonda bu şekilde yurt dışına çıkarılan insan sayısı 162, bu kişilerden dönmeyerek kaçan kişi sayısı ise 48! Bu sadece yapılan bir soruşturmada ortaya çıkan bilgiler” dewdi.
Ağırel, “Peki, bu tür organizasyonlar ne kadar süredir yapılıyor? Kaç kişi bu şekilde yurt dışına kaçırıldı?” diye sordu.
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Kamu personeli olmayan kişilere gri pasaport alınarak yurt dışına 'insan kaçakçılığı' yapıldığına ilişkin iddiaların odağında bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada belediyeye yönelik doğrudan bir suç istinadı bulunmadığı öne sürmüş; “Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır” demişti.
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