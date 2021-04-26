Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gri pasaport açıklaması

Kamu personeli olmayan kişilere gri pasaport alınarak yurt dışına 'insan kaçakçılığı' yapıldığına ilişkin iddiaların odağında bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediyeye yönelik doğrudan bir suç istinadı bulunmadığı öne sürülerek, “Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır” dedi.

Belediyeler aracılığı ile kamu çalışanı olmayan kişilere gri pasaport (hizmet pasaportu) çıkartılarak, insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarının odağındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi, sessizliğini bozdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, konunun yargıya taşındığı belirtilerek, hukuki sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından insan kaçakçılığı iddialarına ilişkin iddianame düzenlenerek, dava açıldığına işaret edilen açıklamada; Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmadığı öne sürüldü.

"Yargılananlar arasında sadece iki belediye personeli var "

Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunduğunun bildirildiği açıklamada, “Bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır” denildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Belediyemizce amatör spor kulüplerinin, kültür derneklerinin vb. sivil toplum örgütlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı sportif yarışmalara, kültürel organizasyonlara mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir.

Bu kapsamda yapılan bazı geziler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarihinde başlatılan soruşturmada bu gezilere katılan 143 şahıs hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. Yargılama süreci halen devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır. İddianame içeriğinde doğrudan Kurumumuza yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmamaktadır.

Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile iş birliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır.”