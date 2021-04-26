TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin "kamu görevlileri dışındaki çok sayıda isme gri pasaport sağlayarak, yurt dışına insan kaçakçılığında aracılık ettiğine" ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Aydın, "Bursa Büyükşehir Belediyesi insan kaçakçılığını sektör haline getirmiş, ortalama 5 bin ila 7 bin Euro arasında insanlardan para alındığı görülüyor" dedi. Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bakanlık olarak bu konunun üstüne gitmekte samimi misiniz?” sorusunu yöneltti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden insan kaçakçılık yapıldığına ilişkin iddialar hakkında ANKA Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Erkan Aydın, 2019 yılının yaz aylarında, folklor ve yardımlaşma dernekleri faaliyetleri adı altında dört kez, yurt dışına insan kaçırıldığını öne sürerek, şunları söyledi;

“Her seferinde, 8 ila 10 kişi Türkiye’ye geri dönmemiş. Bu konu daha çok su götürecek görülüyor, eştikçe her yerden başka bir şey çıkıyor. İnsan kaçakçılığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde büyük sektör haline gelmiş, ortalama beş ile 7 bin Euro arasında insanlardan para alındığı görülüyor. Nüfus müdürlüğü, daire başkanlıkları ve birçok kurumun işin içinde olduğu belirtiliyor. Bu konu İçişleri Bakanlığı tarafından, bir an önce aydınlatılıp, sorumlulardan hesap sorulmalıdır.”

CHP’li Aydın'dan Bakan Soylu'ya: Bu konunun üstüne gitmekte samimi misiniz?

Türkiye’nin bir çok ilinde belediyeler aracılığı ile insan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldığını kaydeden CHP’li Aydın, TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde Soylu’dan şu soruların yanıtını istedi:

" - Bursa’dan 2019-2020 yılı sonuna kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli organizasyon adıyla yurtdışına kaç kişi gönderildi, gönderilen kaç kişi yurda döndün, kaç kişi ise ülkeye dönmeyerek kayıplara karıştı?

- Gri pasaport ( Hizmet pasaportu) taleplerinin tamamına yakınında aynı kişi/kişilerin imzasının bulunması sadece bir rastlantısal mıdır? Yoksa önceden tasarlanmış bir planın parçası mıdır?

- Yurt dışına hizmet pasaportu talep eden kişilerle , belediye ve diğer kurumlardaki bazı yöneticiler arasındaki ilişkiler zinciri araştırılmakta mıdır?

- Yurt dışına gönderilen bazı kişilerin yaptıkları görevlere haiz olmadıkları belirlenmiştir. Bu kişiler neden önceden araştırılmamıştır?

- Bakanlık olarak bu konunun üstüne gitmekte samimi misiniz? Samimi iseniz bir an önce adım atarak soruşturmayı genişletecek misiniz?"

CHP’li Aydın, iddiaları tek tek sıraladı

Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaçakçılığına karıştığına ilişkin iddiaları da soru önergesinde şöyle sıraladı;

"15-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova'nın Podujevo şehrinde düzenlenen Bay-Bayan Futbol Turnuvası etkinliği için 40 kişilik liste hazırlandı. Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayına sunduğu yazının eklerinde bulunan listedeki kişi sayısı 40'a çıkarıldı. Bu kişilerden 14'ü geri döndü, 8 kişi pasaport almasına rağmen hiçbir işlem yaptırmadı, 18 kişiyse geri dönmeyerek kayıplara karıştı..

Diğer bir olayda ise Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 40 kişilik gri pasaport talebi yapıldı. Listeye dört kişi eklenerek 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderildi. Bu giden 44 kişinin 11'i geri dönmedi.

1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol Turnuvası etkinliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 kişilik araç ve Hizmet Pasaportu talep edildi. Listeye sekiz kişi eklenerek 53 kişilik isim listesi 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderildi. 53 kişiden 19 kişisi geri gelmedi."

Ne olmuştu?

CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel, 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddialarla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurmuştu

Kaynak: ANKA - Mehtap Belen