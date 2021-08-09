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Gri kategoride aranan Hizbullah üyesi yakalandı

Adliyeye sevk edilen Zafer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Ağustos 2021 16:01

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizbullah'ın faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 7 Ağustos'ta Avcılar'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Zafer D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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