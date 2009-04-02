Greyfurt yüzünden bacağını kaybediyordu

Greyfurt, az kalsın İngiltere'de bir kadının bacağının kesilmesine yol açacaktı.



İngiliz The Lancet dergisinde çıkan makalede, greyfurtun 42 yaşındaki bir kadının bacağında büyük kan pıhtısı oluşumuna nasıl zemin hazırladığı ve kadının bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı anlatıldı.



Dr. Lucinda Granda'nın anlattığına göre, 42 yaşındaki bir kadın, Kasım 2008'de yürüme ve solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye geldi. Hastaneye gelmeden bir gün önce bu kişi, uzun bir araba yolculuğu yapmış ve belinden sol bacağına kadar ağrı hissetmiş, ertesi gün ise sol bacağı morarmıştı.



Doğum kontrol hapı kullanan kadın, ayrıca 3 gün önce her sabah bir greyfurt tükettiği rejime başlamıştı.



Yapılan tahliller, kadının sol bacağında kan pıhtılaşması olduğunu ve kangren riski bulunduğunu gösterdi. Doktorlar, hemen kan pıhtısına müdahale etti ve kadının bacağı kurtarıldı.



Hastanın sol bacağının ana damarında kronik daralma olduğu görülürken, testler bu sorunun kan pıhtısı oluşumunu kolay hale getiren genetik bir anormalliğe işaret etti.



Bununla beraber greyfurt tüketiminin de kan pıhtısının oluşumunda rol oynadığını belirten doktorlar, greyfurt suyunun, kolesterol ilaçlarında bulunan CYP34 enzimini ya da bu vakada olduğu gibi doğum kontrol haplarındaki östrojeni durdurduğunu, bunun da ilaçları zehirli hale getirdiğini, istenmeyen etkilerin görüldüğünü vurguladı.

