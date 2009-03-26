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Sağlık

Greyfurt yiyerek diyabet riskinizi azaltın

C vitamini deposu greyfurt, aynı zamanda insülini düşürerek diyabet riskinden koruyor.

26 Mart 2009 02:00

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, birçok derde deva olan greyfurt tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kadirli'nin narenciye üretiminin yoğun yapıldığı yörelerden biri olduğunu belirten İspir Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Narenciye ürünlerinden en değerlisi olan greyfurt suyunun dikkatli kullanılması gerekir. Yararları saymakla bitmeyen greyfurt, soğuk algınlığına iyi geliyor. Sindirimi uyarıyor. Diş etlerinin kanamasını azaltıyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını hızlandırıyor. Mide ve pankreas kanserlerine yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. İdrar sökücü özelliği var. Yağlı yemeklerin ardından içilen greyfurt suyu yediklerinizin ağırlığını gideriyor." dedi.

Bir greyfurtta yaklaşık 80-90 mg C vitamini bulunduğunu söyleyen İspir, "Greyfurt'un suyunun kilo vermek isteyenler için de yararlı olduğu biliniyor. Diyet listesine günde yarım greyfurt eklenen kişilerin metabolizması hızlı çalışıyor. Ayrıca, kan şekeri hormonu ile yağ metabolizmasına etki ediyor, insülini düşürüyor, diyabet riskinden koruyor." diye konuştu.

Yıllardır seyyar tablacılık yapan Ali Bilgen son yıllarda vatandaşların greyfurta karşı talebinin arttığını belirterek, "Daha önceleri vatandaşlarımız en çok portakal ve mandalina alırken, son yıllarda vatandaşın greyfurta talebi arttı. Vatandaşlar greyfurtu ilaç niyetinde kullanıyor." şeklinde konuştu.

Doktorlar ise ciddi yan etkilere neden olduğu için greyfurt ile kesinlikle ilaç alınmaması gerektiğini vurguluyor.

İlaçla greyfurt içimi bazı enzimleri bağırsaklar tarafından emilimini engellediği için kan basıncı yükseliyor ve zararlı toksitler yan etkilere neden olabiliyor. Greyfurt dışında diğer narenciyelerin böyle bir etkisi ise bulunmuyor.

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