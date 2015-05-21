Grevdeki otomotiv işçilerinden savcılık tebligatına tepki: Suçlu değiliz, direnişe devam

Bursa'da Renault fabrikasında geçen hafta perşembe gecesi başlayan grev, birinci haftasını doldururken dün ilginç gelişmeler yaşandı. Önce öğleden sonra Renault ve TOFAŞ fabrikalarında işçi temsilcilerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen ve temsilcileri ifadeye çağıran yazılar tebliğ edildi.

Ancak bu tebligatlar eylemlerin en önemli iki fabrikasında bir kırılma değil, aksine 'özgüven patlaması' yarattı. Gece yarısına doğru gelen, “Türk Traktör fabrikasında da iş bırakma eyleminin başladığı” haberi ise özellikle kendi işletmeleri de bu fabrika gibi Koç grubuna bağlı olan TOFAŞ işçileri arasında büyük memnuniyet yarattı.

Renault işçilerinin toplu sözleşmenin yenilenerek ücretlerin iyileştirilmesi, Türk Metal Sendikası'nın fabrikadan çıkarılarak işçi temsilcilerinin muhatap alınması ve eylem nedeniyle hiçbir işten atma olmaması talepleriyle başlattıkları direniş bir haftada TOFAŞ, Coşkunöz, Mako, Ototrim, Kocaeli'deki Ford gibi sektörün önemli işletmelerine yayılmıştı.

Barış Avşar'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, işçilerin kararlı tutumuyla büyüyen grevin bitirilmesi için dün ilk 'resmi' hamle de geldi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Renault ve TOFAŞ'taki grevci işçilerin temsilcilerine gönderilen yazılarda eylem nedeniyle ifade vermeye gelmeleri istenerek bu 'suçlama' ile verilebilecek hapis cezalarının süreleri de belirtiliyordu. Tebligatı alan işçi temsilcileri ise kendilerinin gizli saklı suç işleyen insanlar değil haklarını arayan işçiler olduklarını söylüyordu.

İlk kez 'resmi' bildirim

Bir haftadır direnen işçilerin kendilerine gelen bu ilk 'resmi' yazıya cevabı, 'greve devam' oldu. Başta, eylemin başladığı Renault ve diğer önemli merkez TOFAŞ'ta işçiler oybirliği ile bu kararı aldı.

Hatta Mako fabrikasında, savcılık yazısına karşı alınan kararın dışında bir şey daha oldu: İşverenin, en önemli müşteri Hyundai için 'artık bizden mal almayacak biz de bu fabrikayı kapatır gideriz' açıklamasına işçiler, 'Açlıktan ölmeyiz yolumuzdan dönmeyiz' sloganı ile yanıt verdi.

Coşkunöz ne yapacak?

Ancak yan sanayi fabrikası Coşkunöz'de işverenin de yoğun gayreti ile bir bölünme durumu ortaya çıktı. Diğer fabrikalardaki karar netleşmemişken yapılan oylamada bazı işçiler işe geri dönmek istedi ve 10 kadar işçi de işbaşı yapmak için içeri girdi. Fabrikada durumun bugün netleşmesi bekleniyor.

Geceyarısı Ankara'dan bir haber

Metal işçilerinin büyük eyleminde dün, tam bu gelişmelerle kapanırken işçiler için iyi haber Ankara'dan geldi. TOFAŞ gibi Koç grubuna bağlı olan Türk Traktör fabrikasında da işçiler 23.00 vardiyasından itibaren üretimi durdurmuştu. Haber TOFAŞ başta olmak üzere tüm fabrikalarda bekleyen işçiler arasında yeni bir coşkuya neden oldu. Böylece metal işçileri direnişlerinin birinci haftasını önce kötü sonra iyi bir haberle kapattılar. Genel olarak her ikisinin etkisi de aynı oldu, 'kararlılıkla devam' fikrini besledi...

İşveren, Sendika ve Bakan Çelik: Kimse zarar görmesin

Son bir haftadır Türkiye gündemine oturan metal işçilerinin grevinde işverenler, işveren sendikası MESS, işçilerin direniş öncesi örgütlü olduğu Türk Metal Sendikası ve son olarak dün Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından sayıları 12 bini aşan grevcilere sürekli, 'kimse zarar görmeden eylemi bırakın' çağrısı yaptı. Ancak işçilerin bu 'ortak' çağrılara yanıtı hep, 'taleplerimiz yerine getirilmediği sürece greve devam' oldu. Bu kararlar tüm fabrikalarda bütün işçilerin katıldığı oylamalarda alındı.