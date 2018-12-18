Grevdeki İZBAN çalışanları para alamayacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti verilen İZBAN\'da, 10 Aralık\'ta başlanan grev sürdürülüyor. Her gün işe gider gibi Alsancak Garı\'ndaki sendika temsilciğine giden, ailelerinin de desteklediği İZBAN çalışanları, grevde oldukları sürede maaşlarını alamayacak. Sendika tarafından da işçilere ödeme yapılmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'nın (TCDD) ortak işlettiği, raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti verilen İZBAN\'da, çalışanların örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 10 Aralık\'ta grev başlatıldı. Seferler yalnızca yolcu yoğunluğunun olduğu 06.00- 11.00 ile 16.00- 22.00 saatlerinde, greve katılmayan az sayıdaki personelle Çiğli ile Anden Menderes Havalimanı arasında yapılmaya başlandı. 24 dakikada bir yapılan sınırlı seferler sürdürülürken, İZBAN işçilerinin başlattığı greve, 9\'uncu günde de devam edildi. Sabahları işe gider gibi sendikanın Alsancak Garı içinde bulunan temsilciliğine giden personele; sendika, sivil toplum örgütü ve bazı siyasi partilerin ardından aileleri de buraya gelerek, destek verdi. İZBAN personelinin eşleri, çorba ve pişi yaparak, grevdeki işçilere getirdi. İşçilerin çocukları da garda bekleyen babaları ile vakit geçirdi.

\'EŞİMİN YANINDAYIM\'

İZBAN çalışanı eşi Metin Küçükbey\'in aldığı kararı desteklediğini dile getiren Öznur Küçükbey (29), personelin düşük ücretler aldığını, daha iyi şartlarda çalışmaları gerektiğini belirtti. Mete adında 2 yaşında oğlu bulunan Küçükbey, \"Ben de çalışmıyorum aynı zamanda ev kredisi de ödüyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz, endişeleniyoruz. Eşimin biraz daha iyi şartlarda çalışmasını istiyoruz. Çocuğumuz yarın okula başladığında ekonomik olarak daha da zorlanacağız. Eşimin yanındayım, onu destekliyorum\" dedi.

Metin Küçükbey de ekonomik olarak zor süreçten geçtiklerini, grev süresince ücret alamayacaklarını vurgulayarak, \"Durumlar kötü, bir şekilde anlaşmalarını bekliyoruz. Bu sürede ücret de almayacağız. Şartlarımız kötü, bizimle aynı işi yapanlara göre aldığımız ücretler düşük\" diye konuştu.

\'MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ\'

İZBAN\'da 8 yıldır makinist olarak görev yapan Hatice Can (42) ise evini zor geçindirdiğini belirterek, \"İş yerinde karşılaştığımız ekonomik sorunların masada çözüme kavuşturulmasını isterdik ama olmadı. En son çare olarak greve gittik. Beklentilerimiz var. Bunların gerçekleşmesini bekliyoruz. Kiralar aldı başını gitti, enflasyon malum. Maaşlar ortada. 2 çocuğum var okuyan. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Yılbaşını, bayramları ailelerimizle geçiremiyoruz. Aldığımız ücretler hiç değilse bunun telafisi olmalı ama evimizi zor geçindiriyoruz\" dedi.

İZBAN çalışanlarından Mücahit Yavuz da personelin kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve seslerini duyurmak için de greve başladıklarını kaydetti. Yavuz, \"Belki bu ay maaşımızı alamayacağız ama bu süreci kendi lehimize çevirmemiz için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim için bir kayıp gibi görünse de ileride menfaatlerimiz için aslında bir kazanım. Bu kazanımlarımızı elde edene kadar, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.

Öte yandan İZBAN çalışanları, aldıkları ücretler tartışma konusu olunca maaş bordrolarını dev afiş yaparak, Alsancak Garı girişine astı.

FOTOĞRAFLI