Grevdeki işçilere KESK’ten destek ziyareti

Bursa'da faaliyet gösteren meyve suyu firmasının iki fabrikasında, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 5 gün önce greve başlayan Tekgıda-İş Sendikası üyesi 280 işçiyi KESK üyeleri ziyaret ederek destek verdi.

Gürsu İlçesi’nde bulunan fabrikalarda çalışan Tekgıda-İş Sendikası üyesi 280 işçi, yeni dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 gün önce greve başladı. Grev devam ederken KESK Bursa Şubeler Platformu da greve destek vermek amacıyla fabrika önündeki işçileri ziyaret etti.

Tekgıda-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, sürecin 1 Ocak 2017 tarihinde başladığını, bu süreçte 4 ayrı görüşmeyle işverenle uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi. İşverenin yüzde sıfır zam teklifini değiştirmediğini belirten Ertürk şöyle dedi:

"Bizim sunmuş olduğumuz bir taslak var. Taslak içerisinde kendilerinden istediğimiz seyyanen kişi başına 600 lira, ayrıca her kıdem yılı için 20 lira gibi rakamlardır. Buradaki arkadaşlar afaki bir ücretle çalışmıyorlar, ortalama ücret aylık bin 600 lira civarında. Biz buna rağmen ilk toplantıda bize işverenin sunmuş olduğu teklif sıfırdır. Biz bu beyanlardan sonra bu görüşmelerin bu şekilde sürdürülemeyeceğini söyleyerek masadan kalktık. Devletin atamış olduğu arabulucu ile tekrar işverenlerle bir araya geldik ve işveren zam vermemek konusunda kararlılığını sürdürdü. Süreç bu şekilde grev aşamasına kadar geldi. Grevde 5 güne ulaşmamıza rağmen işverenden hala bir haber yok. Bir kez daha çağrı yapıyoruz, işveren bizi ne zaman davet ederse kendileri ile görüşmeye hazırız."

Ertürk her iki fabrikada da şu an üretimin tamamen durduğunu, bütün işçilerin greve katılımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fabrika önünde işçilerle buluşan KESK üyeleri adına açıklama yapan KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Atakan Erdağ, “Ülkemizde yaşanan her sıkıntıyı beraber göğüslüyoruz. Buraya her türlü dayanışmamızı sunmak için geldik, sonuna kadar da sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)