Grevdeki gazetecilere yoğun destek

Balmumcu'daki merkez bina önündeki ziyarette konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi, işçileri ziyaret ederek destek verenlere teşekkür etti.Medyada 29 yıl aradan sonra greve çıkıldığına işaret eden İpekçi, sendikanın bu süreçteki en ciddi örgütlenme çalışmasını ATV ve Sabah gazetesinde başlattığını anımsattı. İpekçi, bugün 12. gününde olan grevin, örgütlenme, basın özgürlüğü ve editoryal bağımsızlık mücadelesinin taçlanması olduğunu ifade ederek, diğer tüm medya çalışanlarından gelen desteklerin de sendikalaşma için umut ışığı yaktığını kaydetti.Ercan İpekçi, "Bu grev ile 12 Eylül'de önümüze örülmüş olan duvardan bir delik açtık. Umarım, bu delikten herkes çıkarak özgürlüğe adım atar ve böylece örgütlenme özgürlüğüne de öncülük yapar" dedi.Yazar Bilgesu Erenus, grevdeki işçilere Acıbadem kurabiyesi ikram ettikten sonra yaptığı açıklamada, 10 kişinin başlattığı bu grevin tarihsel bir olay olduğunu belirterek, "Çok önemli bir adım atıldı. Bu mücadele hem medya sektörü hem de tüm emek mücadelesi açısından önemli. Ancak bunun sonunu merak ediyorum. Dayanışmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel de Turkuvaz grubunda başlatılan grev sonucunda 10 işçinin işine son verilmesinin işçi düşmanlığının bir göstergesi olduğunu ileri sürerek, "Sendikal haklarını kullanan işçiler kapı önüne konuldu. Burada başlatılan mücadele bütün medyaya sıçrayacak. Biz bu grevi sonuna kadar destekliyoruz. Birlikte omuz omuza olacağız" dedi.Evrensel gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Polat, grevin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, çalıştıkları gazete, TV grubunda da heyecan yaşandığını ve sendikalaşma süreci başlattığını bildirdi.Ziyarete gelen Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN üyeleri, anı defterine düşüncelerini yazdı, karikatüristler de deftere greve ilişkin karikatür çizdi.