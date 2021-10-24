Greta Thunberg: Sadece iklim zirvelerine değil, kamuoyu baskısına da ihtiyacımız da var

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İklim aktivisti Greta Thunberg, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi dünyanın değişim için daha sadece iklim zirvelerine değil, kamuoyunun yönetimler üzerinde baskı oluşturmasına da ihtiyacı olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Thunberg, "İnsanlar değişimi istediği zaman değişim gelecek. Her şeyin bu konferanslarda gerçekleşmesini bekleyemeyiz" dedi. Thunberg, aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için yeterince çaba göstermeyen siyasetçileri mazeret üretmekle suçladı.

31 Ekim ile 12 Kasım arası İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek zirveye katılacağını doğrulayan Thunberg, dünya liderlerine vereceği mesajın "dürüst olmak" olacağını ifade etti; "Ne noktada başarısız olduğunuz, neden geçmişte ve hala başarısız olduğunuz konusunda dürüst olun".

İklim hareketindeki rolüne de değinen Thunberg, "Kendimi bir iklim ünlüsü olarak değil, bir iklim aktivisti olarak görüyorum. Minnettar olmalıyım çünkü dünyada kendine ait bir platformu olmayan, dinlenmeyen birçok insan var. Sesleri bastırılıyor ve susturuluyorlar" ifadelerini kullandı.

Thunberg, "Özel hayatımda bambaşka bir insanım. Özel hayatımda insanların beni tanıyabileceğini düşünmüyorum. Çok ciddi biri değilim. Medyada çok sinirli görünüyorum ama gerçekte esprili biriyim" dedi.