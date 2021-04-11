Greta Thunberg, Koronavirüs aşısında adaletsiz dağılımı gerekçe gösterdi; BM İklim Konferansı'na katılmayacağını söyledi

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İklim aktivisti Greta Thunberg, bu yıl İskoçya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na dünyadaki Koronavirüs aşısına erişim eşitsizliğine tepki olarak katılmayacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan genç iklim aktivisti Greta Thunberg, bu yıl kasım ayında İskoçya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na (COP26) neden katılmayacağını anlattı.

Thunberg "Tabii ki Glasgow'daki COP26'ya katılmak isterdim ancak herkes aynı şartlarda katılım sağlayabilecek olsa. Eşitsizlik ve iklim adaletsizliği zaten iklim krizinin merkezinde yer alıyor. Eğer insanlar aşılanıp temsil edilmek için eşit derecede seyahat edemeyecekse bu demokratik olmaz ve problemi daha kötü hale getirir" yazdı.

Thunberg Afrika, Latin Amerika, Pasifik Adaları, Asya ve Orta Doğu'da çok sayıda ülkenin aşılama programının yavaş ilerlediğini ve Koronavirüs vakalarının arttığını vurguladı ve ekledi: "Şu an çok sayıda ülke genç sağlıklı insanları aşılayıp çoğu zaman risk grubunda olan ve ön cephede çalışan insanları gözardı ediyor."