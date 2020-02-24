Greta Thunberg'in annesi anlattı: Sanki karbon emisyonunu çıplak gözle görüyor gibiydi

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17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in annesi kızının Asperger Sendromu'yla mücadelesini anlattı. Thunberg'in aktivist olmaya karar vermeden önce bir dönem insanlarla konuşmayı bıraktığını, yemek yememeye başladığını anlatan anne Malena Ernman, iklim krizini fark eden kızı için "Bizim görmek istemediğimizi gördü, sanki karbon emisyonunu çıplak gözle görebiliyor gibiydi" dedi.

Tek başına başlattığı iklim grevleri kısa sürede dünyaya yayılan aktivist Greta Thunberg'in İsveçli bir opera sanatçısı olan annesi Malena Ernman, kızının iklim krizine karşı başlattığı mücadeleyi anlattı.

Otizmin bir türü olan Asperger Sendromu olan Thunberg'in bir zamanlar kimseyle konuşmadığı, içine kapandığı ve yemeden içmeden kesildiğini anlatan Ernman, iklim kriziyle ilgili izlediği bir belgeselin Thunberg'in hayatını değiştirdiğini söyledi. Ernman, Thunberg'in okulda izletilen bir belgeselde okyanuslardaki çöpleri görerek dehşete düştüğünü anlattı ve "O bizim göremediğimizi gördü, sanki gerçekten karbon emisyonunu çıplak gözle görüyor gibiydi" dedi.

Ernman, Thunberg'in ilk okul grevini başlattıktan sonra yaşadığı sıkıntıların da değişmeye başladığını söyledi.