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Çevre

Greta Thunberg, iklim için yapılan cuma eylemlerini internete taşıyor

01 Kasım 2020 16:49

İklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç parlamentosu önünde cuma günleri düzenlediği çevre eylemine Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ara vereceğini ve eylemlerini artık online yapacağını duyurdu.

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