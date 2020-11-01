Greta Thunberg, iklim için yapılan cuma eylemlerini internete taşıyor

İklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç parlamentosu önünde cuma günleri düzenlediği çevre eylemine Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ara vereceğini ve eylemlerini artık online yapacağını duyurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Thunberg, Twitter hesabındaki açıklamasında salgının giderek kötüleştiğini belirtti.

İklim aktivisti, Twitter’daki yaklaşık 4 milyon takipçisine eylemlerini artık online yapacağını duyurdu:



"Okul grevinin 115. haftası. Dün Stockholm’de yeni Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Durum giderek kötüleşiyor, dolayısıyla yeniden eylemlerime online platformda (#ClimateStrikeOnline) devam edeceğim. Kendinize ve birbirinize dikkat edin. #flattenthecurve !#fridaysforfuture #schoolstrike4climate"

2 yıldır cuma günleri eyleme gidiyor

Thunberg, Ağustos 2018'den beri cuma günleri okula gitmek yerine başkent Stockholm'deki parlamento binası önünde çevre sorunlarına dikkat çekmek için eylem yapıyordu.



Salgının etkili olmaya başladığı mart ayında Greta aktivistlere eylemlerini online platformlarda sürdürmeleri çağrısı yapmış, eylüldeyse yeniden sokağa çıkarak parlamento önündeki eylemlerine devam etmişti.



İsveç’te toplam vaka sayısı 124 bin 355, can kaybıysa 5 bin 938 oldu.