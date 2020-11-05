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Dünya

Greta Thunberg'den "Sayımı durdurun" diyen Trump'a: Sakin Donald, sakin!

05 Kasım 2020 23:42

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’ın “Sayımı durdurun” çağrısına "Sakin, Donald sakin" diyerek tepki verdi.

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