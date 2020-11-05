Greta Thunberg'den "Sayımı durdurun" diyen Trump'a: Sakin Donald, sakin!

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek tartışmalı seçiminde oylar sayılmaya devam ederken, Trump'ın "Sayımı durdurun" tweet'ine iklim aktivisi Thunberg'den yanıt geldi.

Twitter'dan Trump'ın paylaşımını alıntılayan Thunberg, "Çok saçma! Donald, öfke problemi üzerine çalışmalı sonra da bi arkadaşıyla iyi bir eksi filme gitmeli. Sakin Donald, Sakin!" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump iklim krizini dikkate almayan açıklamaları ve adımları nedeniyle çevre aktivistleri tarafından tepki çekiyor. Daha önce 17 yaşındaki iklim aktivisti Thunberg ve Trump arasında bir polemik de yaşanmıştı.

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