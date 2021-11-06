Greta Thunberg: COP26 başarısız oldu

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde büyük bir kalabalığa konuşan çevre aktivisti Greta Thunberg, zirvenin "başarısız" olduğunu söyledi.

Cuma günü iklim grevcileri ve çevre aktivistleri ile şehirde büyük bir yürüyüş düzenleyen Thunberg, emisyonlarda daha önce görülmemiş boyutlarda yıllık kesintilere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Thunberg, "COP26'nın başarısız olduğu bir sır değil. Bizi krize sokan aynı yöntemlerle krizden çıkamayacağımız çok açık olmalı" dedi.

"İktidardakilerin kendi dünyalarında yaşadığını" söyleyen Thunberg, iklim krizi için çözümlerin kendiliğinden ortaya çıkmayacağını dile getirdi.

Thunberg, COP26'yı "Statükoyu korumanın ve 'bla bla bla'nın iki haftalık kutlaması" olarak nitelendirdikten sonra, "İmparatorlarımızın çıplak olduğunu biliyoruz" sözlerini kullandı.