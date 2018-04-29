Grenfell Tower yangını: Belediye Meclisi kabine toplantısında yuhalandı

Londra'nın batısında en az 80 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell Tower yangını sonrası yetkililere istifa çağrıları sürüyor.

Yangının gerçekleştiği Kensington ve Chealsea bölgesinin belediye meclisinin başına seçimle getirilen Elizabeth Campbell, halka açık bir toplantıda yuhalanarak protesto edildi.

14 Haziran'da 24 katlı bir binada çıkan yangının ardından yerel yetkililer, yaraların sarılması için harekete geçmekte ve yangından kurtulanlara ev sağlamakta yavaş davranmakla suçlanıyor.

Çarşamba günü Kensington Town Hall belediye binasında, yangından bu yana ilk defa bir kabine toplantısı yapıldı.

Toplantıya yangından kurtulan aileler ve yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Campbell yangının kurbanlarına seslenerek "Size en çok ihtiyacınız olduğu zamanda yardım edebilmek için daha fazlasını yapamadığımız için gerçekten üzgünüm" dedi.

Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi'nin üst düzey idari yetkilisi Nicholas Holgate, tepkiler sonrası istifa etmişti.

Campbell'ın Holgate'in yerine idari yetkili ilan edildiği toplantı sırasında protestocular "istifa" ve "utan kendinden" diye bağırdı.

Birer birer sevdiklerini kaybettikleri yangın sonrası yaşadıkları travmayı anlatan onlarca insan, yerel yetkililere olan güvensizliklerine dikkat çekti.

Grenfell Tower'ın 16. katından kurtulan Hamid, "Hayata başlayabilmek için gidebileceğim bir yere ihtiyacım var. Çok şey istemiyorum. Hayata devam etmek zorundayım. İşe gitmek istiyorum, çocuklar okullarına gitmek zorunda" dedi.

Binadan kurtulan başka biri de, eşi ve üç çocuğuyla beraber iki kişilik otel odasında yaşadıklarını anlattı.

"Ben unutuldum" diyen adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için gerçekten bir şey yapan kimdi biliyor musunuz? Mahallemizdi. Komşularımızdı."

Belediye Meclisi'nin tamamını istifaya çağıran bir imza kampanyasına, şu ana kadar 1500'den fazla kişi destek verdi.

Campbell, Grenfell Tower yangınından kurtulanlara iki hafta içinde 68 yeni ev sağlanacağını, buna sonraki haftalarda 31 ev daha ekleneceğini söylemişti.

Önümüzdeki beş yılda da 400 yeni sosyal konut inşa edileceği sözü verilmişti.