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Spor

Gremio-Internacional maçı savaş alanına döndü; 8 kırmızı kart çıktı!

Dünyanın en büyük derbilerinden kabul eden Gremio - Internacional karşılaşması geceye damgasını vurdu

13 Mart 2020 11:03

İki ezeli rakibin Copa Libertodes'te karşı karşıya geldiği mücadelenin son anlarında iki takım oyuncuları birbirine girerken, mücadelenin son anlarında kartlar havada uçuştu. Maçın hakemi iki takıma da 4'er kırmızı kart gösterirken, toplamda 8 kırmızı kart çıktı.

Dün gece oynanan Copa Libertadores mücadelesinde saha adeta savaş alanına döndü. Gremio ve Internacional arasında oynanan mücadelede, iki takım oyuncuları birbirlerine girerken, kırmızı kartlar havada uçuştu. 

0-0 berabere biten karşılaşmanın 88. dakikasında iki takım oyuncuları gerilimin dozunu arttırarak birbirine girdi. Sırasıyla Pepe, Luciano, Edenilson, Moises, Caio Henrique, Victor Cuesta, Paulo Miranda ve Bruno Praxedes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakada tam 12 dakika uzatma oynanırken, her iki takım da karşılaşmayı 7'şer kişi tamamladı.

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