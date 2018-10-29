Grekoromen Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu

Grekoromen Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyona, grekoromen stil 77, 97, 130 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye, grekoromen stilde elde ettiği 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla takım sıralamasında Rusya ve Macaristan'ın arkasında 3. oldu.

Grekoromen stilde yarışan milli sporculardan Metehan Başar altın, Emrah Kuş gümüş, Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici ise bronz madalya kazandı.

Grekoromen Milli Takımı adına kupayı, teknik direktör Salih Bora aldı.

Türkiye, şampiyonayı serbest stilde 8., kadınlarda da 7. sırada tamamladı.