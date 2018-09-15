Grekoromen Genç Milli Takımı Slovakya'ya gitti

SLOVAKYA, (DHA)

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek Grekoromen Genç Güreş Milli Takımı Slovakya\'ya gitti.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Berber, Avrupa Şampiyonası\'ndan alınan kötü sonuçları telafi edeceklerini belirterek, \"Avrupa Şampiyonası\'nda aldığımız kötü sonuçları Slovakya\'da telafi etmek istiyoruz. Hedefimiz en az 5 madalya ve takım halinde ilk üçe girmek. Tüm sporcularımız çok iyi çalıştılar ve altın için mindere çıkacaklar. Kadromuzda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş birçok sporcumuz var. İnşallah başarılı bir şampiyonanın ardından hedefimize ulaşacağız\" dedi.

Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi şu sporcular temsil edecek;

55 kilo Cihat Liman, 60 kilo Kerem Kamal, 63 kilo Abdullah Toprak, 67 kilo İsmail Gün, 72 kilo Erkan Ergen, 77 kilo Alper Murat Erduran, 82 kilo Muhittin Sarıçiçek, 87 kilo Bedirhan Tan, 97 kilo Beytullah Kayışdağ, 130 kilo Fatih Bozkurt.

Dünya Şampiyonası\'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı 17 Eylül, serbest güreş takımı ise 19 Eylül tarihinde Slovakya\'ya gidecekler.