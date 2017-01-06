T24 LogoT24 Logo
Spor

Gregory van der Wiel'e talip çıktı!

Hollanda basını Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Wahda ile transfer görüşmelerinin başladığını ileri sürdü

06 Ocak 2017 12:33

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'in devre arası transferinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya transfer olacağı iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı lacivertli formayı 10 resmi maçta giydikten sonra kadro dışı kalan Gregory van der Wiel, Al Wahda ile görüşme hâlinde.

Hollanda’nın önde gelen dergilerinden Voetbal International’ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu Al Wahda-Al Jazira maçını tribünde izledi. Dubai ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilen Hollandalı sağ bekin, Al Wahda’dan 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Van der Wiel’in sarı lacivertlilerle 2020’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, sezon başında Bursaspor’dan Balazs Dzsudzsak’ı kadrosuna dahil etmişti.

ETİKETLER

Gregory van der WielFenerbahçeAl Wahda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24