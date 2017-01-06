Gregory van der Wiel'e talip çıktı!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'in devre arası transferinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya transfer olacağı iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı lacivertli formayı 10 resmi maçta giydikten sonra kadro dışı kalan Gregory van der Wiel, Al Wahda ile görüşme hâlinde.

Hollanda’nın önde gelen dergilerinden Voetbal International’ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu Al Wahda-Al Jazira maçını tribünde izledi. Dubai ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilen Hollandalı sağ bekin, Al Wahda’dan 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Van der Wiel’in sarı lacivertlilerle 2020’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, sezon başında Bursaspor’dan Balazs Dzsudzsak’ı kadrosuna dahil etmişti.