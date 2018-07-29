Gregg Popovich şut yarışmasını kazanan oyuncusuna 'araba' hediye etti

San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı koçu Gregg Popovich, antrenmandaki şut yarışmasını kazanacak kişiye bir araba alacağını söyledi. Yarışmanın galibinin James Harden olmasıyla birlikte Popovich, fotoğraftaki sarı arabayı Harden'a takdim etti.

ABD'nin Las Vegas kentinde kamp yapan ABD basketbol takımında koç Popovich, düzenlenen serbest atış yarışmasını kazanacak isme araba hediye edeceğini söyledi. Yarışmayı kazanan Harden, "Perşembe günü şut yarışmasını kazandım ve Pop arabayı almaya gideceğini söyledi. Gerçek bir araba sanmıştım, şaşırdım" şeklinde açıklama yaptı.