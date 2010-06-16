Greenpeace'ten milletvekillerine 'hayır' çağrısı

T24- Greenpeace örgütü Meclis gündemine yakın zamanda taşınacak bir konu ile ilgili kampanya başlattı. Kampanya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yla Akkuyu'ya kurulması planlanan nükleer santral için anlaşma yapması ve bunun birkaç gün içerisinde Meclis'e gündemine taşınacak olması üzerine başlatıldı. Kampanyaya destek verenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.





Greenpeace'in başlattığı kampanyanın içeriği şöyle:





Kısa süre önce Başbakan Erdoğan, Rusya'yla Akkuyu'ya kurulması planlanan nükleer santral için anlaşma yaptı. Bunun üzerine milletvekillerine, Meclis'te yapılacak oylamada hayır oyu vermeleri için, 150.000 kişinin adının bulunduğu bir e-posta gönderdiğimiz internet eylemini başlattık.



Şimdi milletvekillerine bu e-postayı sen de gönder. Ülkemizin geleceğine hep beraber sahip çıkalım.



Şu ana kadar onbinlerce kişi, milletvekillerine kirli nükleer anlaşmaya hayır demeleri için e-posta gönderdi.



Peki eyleminiz işe yarıyor mu? EVET. Geçen hafta, Greenpeace Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Müşaviri tarafından arandı.



Müşavir sordu: "Aynı IP adresinden gelen onbinlerce e-posta nedir?"



Biz de cevapladık: "Bu e-postalar, ülkemizde yaşayan duyarlı insanların, Bakanlığın kirli enerji politikalarına haklı tepkisi."



Onbinlerce kişiyi görmezden gelemezler. Oylamaya çok kısa süre kaldı. Şimdi bu baskıyı artırmanın tam zamanı.



Milletvekillerine bu e-postayı sen de gönder. Ülkemizin geleceğine hep beraber sahip çıkalım.