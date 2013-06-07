Greenpeace'ten Erdoğan'a: Çevrecilik sadece ağaç dikmek değildir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB görüşmesinde çevreciliğe ilişkin yaptığı açıklamalara Greenpeace'ten cevap geldi. Başbakan Erdoğan'ın "Çevrecilikte ortaklık yapacaksınız gelin bu başbakanızla yapın. Çevreyi tarihi, kültürüyle, yeşiliyle tanıdım" sözleri üzerine Greenpeace açıklamada bulunarak, "Başbakan, yaptığı konuşmada çevreciliği bildiğini ve çevrecilerle konuşmaya açık olduğunu ifade etti. Kendisine hatırlatmak isteriz ki, çevrecilik sadece ağaç dikmekten ibaret değildir. Ve ekolojik denge, asırlık ağaçları bir yerden söküp başka bir yere yenilerini dikmek gibi bir mühendislikle çözülemez" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye-AB görüşmelerinde yaptığı konuşmaya Greenpeace Akdeniz’in cevabı şöyle:

7 Haziran, 2013 İstanbul Konula ilgili açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı,

“Başbakan, yaptığı konuşmada çevreciliği bildiğini ve çevrecilerle konuşmaya açık olduğunu ifade etti. Kendisine hatırlatmak isteriz ki, çevrecilik sadece ağaç dikmekten ibaret değildir. Ve ekolojik denge, asırlık ağaçları bir yerden söküp başka bir yere yenilerini dikmek gibi bir mühendislikle çözülemez”

“Başbakan, çevrecilerle konuşmaya hazır olduğunu söylerken, acaba bizimle, milli parkların üzerine kömür santrali kurulmasının önünü açan Tabiatı Koruma Kanunu’nun gözden geçirilmesini konuşacak mı? Her üç kişiden ikisinin istemediği nükleer santral planlarının iptalini tartışacak mı? Türkiye’nin iklim politikalarını ve hali hazırda , yerel halkın itirazına rağmen var olan 50’nin üzerindeki kömürlü termik santrali yerine yenilenebilir enerji kaynaklarımıza teşvik konusunu gündemine alacak mı? Türkiye’nin dört bir yanında yaşam ve çevre hakkını savunan insanların karşılaştığı Gezi Parkı vakalarını önlemek için önlem alacak mı? Tam da AB görüşmelerindeyken, AB’nin imzacısı olduğu, Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi'ne (AARHUS) taraf olacak mı? Başbakan tüm bu konularda halkın taleplerini dinleyerek politikalar geliştirmeye hazır olduğunda, bizler de onunla görüşmeye hazır olabiliriz” dedi.