Greenpeace'ten 11 şirkete çağrı: tek kullanımlık plastiklerden vazgeçin

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, dünyadaki plastik kirliliğinin sorumlularının kim olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla bir anket yaptı.

Greenpeace’in “Dünyayı Ele Geçiren Plastik Kirliliği: Sorumlular Kim?” raporunda Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive, Danone, Johnson and Johnson, Kraft Heinz, Mars, Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble ve Unilever gibi hızlı tüketim ürünleri satan en büyük 11 şirket incelendi ve bu şirketlere yolladığı ankette plastik krizinin üstesinden gelmek adına ne gibi planları olduğunu soruldu.

Sunulan çözümler problemi ''devam ettirmekten başka işe yaramıyor''

Ankete katılan şirketlerin hiçbirinin büyüyen tek kullanımlık plastik üretimini ve pazarlamasını durdurmaya yönelik bir planı olmadığı ortaya çıktı. Greenpeace'in iddilarına göre şirketlerin sundukları çözümler plastik problemini ''devam ettirmekten başka bir işe yaramıyor''.

Greenpeace Akdeniz, başlattığı “Şirketler Plastik Kirliliğini Durdurmalı” projesiyle bu şirketlerden tek kullanımlık plastik paketleme malzemelerini kullanmaktan vazgeçmelerini ve alternatif paketleme sistemlerine yatırım yapmalarını talep ediyor.

Anket sonuçlarından oluşan rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

- Hızlı tüketim ürünleri satan şirketlerin hepsi tek kullanımlık paketlemeyi temel dağıtım sistemi olarak kullanıyor ve bunu değiştireceklerine dair bir öngörüleri yok.

- Ankete katılan şirketlerden hiçbirinin tek kullanımlık plastikten vazgeçeceğine dair taahhütler içeren kapsamlı bir stratejisi yok.

- Bu şirketlerin birçoğu tek kullanımlık plastik ambalajların miktarını ve dolayısıyla ürettikleri atığı arttırıyor.

- Şirketlerin birçoğunun ürettikleri ambalajların ne kadarının geri dönüştürülmüş malzemeden olduğu hakkında ya çok az bir bilgisi var ya da bunun çok azını açıklıyorlar. Üstelik bu plastik atıkların tüketimden sonra nereye gittiği hakkında ise pek bilgileri yok.

- Yarattıkları ciddi plastik ayak izine rağmen şirketler plastiği azaltmak ya da alternatif dağıtım sistemleri kurmak gibi sorunun kökenine yönelik çözümler yerine geri dönüşüm üzerine odaklanıyor.

- Sektörde ciddi bir şeffaflık sorunu var ve çok az şirket plastik kullanımına dair önemli verileri paylaşmaya istekli.

Greenpeace Endonezya Uluslararası Plastik Proje Lideri Ahmad Ashov sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Biz bu süreçte endüstride plastik kirliliğini azaltmak için önderlik eden markaları belirlemeyi umarken bütün sektörün sorumluluk almayarak statükoyu devam ettirmeyi istediğini gördük. Sektörün acil olarak iş modelini değiştirmeye ve kullan-at ürünler ile ambalaj sistemlerinin daha fazla kabul görmediği bir dünya yaratmaya ihtiyacı var.”