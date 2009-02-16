Greenpeace'lere 'iple sarkma' davası

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sugözü Termik Santrali'ni protesto etmek için santrale kömür taşıyan gemilerin yanaştığı deniz platformunda kendilerini iplerle sarkıtarak eylem yaptıkları iddiasıyla 4 Greenpeace üyesi hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Türkiye'de yeni termik santrallere ruhsat verilmesini protesto etmek için Greenpeace aktivistleri Greenpeace'nin Rainbow Warrior (Gökkuşağı Savaşçısı) gemisi ile 14 Eylül 2008'de Adana'nın Yumurtalık iyçesi açıklarına geldi. Greenpeace çevre organizasyonu gönüllüleri 29 yaşındaki Mevlüt Yaman, 32 yaşındaki Hüseyin Serkan Dadak, 23 yaşındaki Tolga Uzun ve 28 yaşındaki Özay Özer, botla dünyadaki en geniş kömür yükleme platformlarından biri olan İsken'e ait platforma çıktı.



Greenpeace eylemcileri güvenlik görevlilerinden habersiz çıktıkları platformun en üst bölümünden kendilerini iple aşağıya sarkıttı. Greenpeace üyeleri, Türkçe ve İngilizce yazılı `Kömür=çölleşme, kömüre hayır, Quit Coal Save The Climate! (Kömür ikliminden uzaklaşın) ' yazılı pankartlar açtılar. Göstericiler, Sahil Güvenlik görevlilerinin iknası üzerine yaklaşık 40 metre yükseklikteki 8 saatlik eylemlerine son verdi.



Bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 gösterici hakkında Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı `Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Yumurtalık Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.



4 Greenpeace'li eylemci Sahil Güvenlik ekiplerine verdikleri ifadelerinde, kömür santrallerini protesto etmek için Sugözü Termik Santrali'nin platformuna iple kendilerini bağlayarak sarkıttıklarını belirterek, “Barışcıl bir protesto yaptık. İkaz edilince gösterimize son verdik'' diyerek kendilerini savundu.



Yargılanmaya başlayan Greenpeace’li eylemcilerin talimatla ifadelerinin alınmasına karar verildi.



`Karbandioksit solumak istemiyoruz'



Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyacısı Hilal Atıcı, Greenpeace olarak Türk yetkililerinden isteklerinin yeni termik santrallerine ruhsat verilmemesi olduğunu söyledi. Türkiye'de yapılması planlanan 40 yeni kömürlü termik santralinin iklime ciddi zarar verebileceğini kaydeden Atıcı, Akdeniz'in doğu kıyısında, Alman STEAG şirketinin yüzde 75 hissesine sahip olduğu Sugözü Termik Santralına ek olarak bölgede 12 yeni termik santralin yapılmasının planlandığını kaydetti. Atıcı şunları söyledi:

``Bu santrallerin 33 tanesi, Rusya, Güney Afrika veya Kolombiya gibi başka ülkelerden ithal edilecek kömür kullanacak. Daha fazla termik santral, daha çok çölleşme, kuraklık, orman yangını, daha fazla bulaşıcı hastalık, daha az tatlı su kaynağı ve daha az besin demektir. Eğer bu 40 yeni kömürlü termik santralin yapımı ve işletilmesine izin verilirse, bugünkü karbondioksit salımına 115 milyon ton karbondioksit daha eklenecek. Türkiye'de hali hazırda bulunan 15 kömürlü termik santral yılda 67 milyon ton karbondioksit salımı yapıyor, bu miktar Danimarka'nın bütün sektörlerde yaptığı yıllık toplam salımdan daha fazla. Sonuç olarak, ülkenin toplam karbondioksit salımı gelecek 50 yıl için yüzde 50 artacak. Greenpeace, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini fark etmeye ve yatırımlarını bu yönde yapmaya çağırıyor. Karbondioksit solumak istemiyoruz.''

