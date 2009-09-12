Greenpeace'in orkinos eylemi

Greenpeace, mavi yüzgeçli orkinosların neslinin tükenmesine dikkati çekmek için İzmir’in Çeşme ilçesi Gerence Körfezi’nde orkinos çiftliğinde eylem yaptı.

Eylemciler orkinos kafeslerin önüne üzerinde “suç mahali” yazan şamandralar bıraktı. Akdeniz Kampanyası için yaklaşık bir haftadır Türkiye’de bulunan uluslararası çerve örgütü Greenpeace’nin sancak gemisi “Rainbow Warrior” nesli tükenmekte olan mavi yüzgeçli orkinos balıklarına dikkati çekmek amacıyla eylem yapmak için orkinos çiftliklerinin yoğun olarak bulunduğu İzmir’in Çeşme İlçesi’ndeki Gerence Körfezi’ne geldi.

Şamandıra bıraktı

Rainbow Warrior’dan denize indirilen üç bot üzerinde “Crime scene” (Suç Mahali) yazılı şamandraları orkinos çiftliğinin kafeslerinin önüne bıraktı. Botlarda bulunan yaklaşık on Greenpeace üyesi de ellerinde İngilizce ve Türkçe olarak “Orkinoslar ve zaman tükeniyor”, “Orkinos ticaretine hayır”, “Deniz rezervleri hemen şimdi” yazılı pankartlarla Akdeniz’de nesli tükenmekte olan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının ticari sömürü aracı olarak kullanılmasını ve çiftlikler aracılığıyla aşırı avlanmasını protesto etti. Eylemcilerden biri pankartla denize girdi. Greenpeace’ye ait bir helikopter de eylemi havadan görüntüledi.

Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, eylemin başarıya ulaştığını ifade ederek, “Avrupa Birliği Komisyonu, Kuzey Atlantik ve Akdeniz mavi yüzgeçli orkinoslarının uluslar arası ticaretinin yasaklanmasına dair bir öneriyi ortaya attı. Greenpeace olarak biz de bu bu öneriyi destekliyoruz. Mavi yüzgeçli orkinosların aşırı avlanmasını teşvik eden en önemli unsur da bu çiftliklerdir” dedi.