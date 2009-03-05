Greenpeace'in adayı Solukal

Greenpeace, yerel seçimlerde, belediye başkan adaylarının küresel iklim değişikliklerine duyarlı olmalarını sağlamak için, hayali bir belediye başkan adayı karakteri oluşturdu.



Greenpeace, 29 Marttaki yerel seçimlerde, belediye başkan adaylarının küresel iklim değişikliklerine duyarlı olmalarını sağlamak için, hayali bir belediye başkan adayı olan "Seyfi Solukal" karakterini oluşturdu.



Yapılan yazılı açıklamada, çevre ve küresel iklim sorunlarına dikkat çekmek ve belediye başkan adaylarında daha çevreci bir bakış açısı oluşturmak amacıyla "Türkiye Soluk Alsın" eylemi başlatan Greenpeace'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı olarak tasarlanan "Seyfi Solukal" isimli bir hayali kahraman yarattığı belirtildi.



Bu amaçla seçmenlerin ziyaret etmesi için "www.solukal.org" sitesinin oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, Greenpeace'nin amacının belediye başkan adaylarını Türkiye'de planlanan 47 kömür santraline karşı birleştirmek ve iklimi koruyan yerel politikalar geliştirilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen "Seyfi Solukal" karakterini canlandıran Greenpeace Temsilcisi Ömer Özveren, birçok insanın Seyfi Solukal'ın vaatlerini çılgınca bulduğunu, aksine asıl çılgınlığın küresel ısınma krizini ve kömürün dehşet veren kirliliğini görmezden gelinmesi olduğunu belirtti.



Seçmenler olarak sadece oy vermek yerine, adaylardan geleceği korumaları için çevre politikalarını netleştirmelerinin istenmesi gerektiğini kaydeden Özveren, bu amaçla seçmenlerin siteye girerek adaylara küresel ısınma konusundaki hassasiyetini göstermesi gerektiğini ifade etti.



Greenpeace'nin siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm belediye başkan adaylarını sitedeki "Güneş için Belediye Başkanları Bildirgesi"ni imzalamaya ve 47 yeni kömürlü termik santral planına karşı sorumluluk almaya çağıran Özveren, bildirgeyi imzalayan adayların seçildikleri takdirde iklim değişikliğine karşı mücadele vermek için kömürü değil, güneşi seçeceklerinin sözünü vermiş olacaklarını bildirdi.



Bu kapsamda şimdiye kadar 34 belediye başkan adayının "Güneş İçin Belediye Başkanları" bildirgesini imzalayarak olumlu yanıt verdiğini anlatan Özveren, sitede başlatılan internet eylemiyle bildiriyi imzalamayan belediye başkanlarının artık doğrudan seçmenlerinin baskısını hissedeceğini savundu.

