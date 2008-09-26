Greenpeace'e belediyelerden destek

'Greenpeace'den kömür santrallerine karşı kampanya

Greenpeace'in Beşiktaş'ta demirli bulunan Rainbow Warrior gemisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Uygar Özesmi, iklim değişikliğinin dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu en önemli tehlike olduğunu söyledi.Özesmi, önümüzdeki birkaç yılda gerekli önlemler alınmadığı takdirde sera gazı salınımlarının önüne geçilemeyeceğini ve tehlikeli bir iklim sürecine girileceğini ifade etti.Bu durum karşısında acilen bir şeyler yapılması gerektiğini belirten Özesmi, iklim değişikliğine en fazla yol açan şeylerden birinin de kömür olduğunu dile getirdi.Kömürün dünyada sera gazı salınımlarına katkısının yüzde 41 olduğunu kaydeden Özesmi, kömüre karşı mücadelenin yerel yöneticilerle ve kömür santralleriyle yan yana yaşayacak halkın da katılımıyla yapılabileceğini vurguladı.Toplantıda, "Güneş İçin Belediye Başkanları" adıyla bir girişim başlatan 12 belediye başkanınca hazırlanan bildirge, Kangal Belediye Başkanı Tahsin Arslan tarafından okundu.Bildirgede, iklim değişikliğine karşı duyarsız kalmanın, yaklaşan kuraklık, kıtlık, su baskınları, seller ve orman yangınları gibi felaketlerin gerçekleşmesine göz yummak olduğu dile getirildi.Küresel ısınmaya götüren en büyük tehlikenin, kömür kullanan termik santrallerin varlığı olduğu belirtilen bildirgede kömür kaynaklı enerjinin 2050 yılına kadar aşamalı olarak devreden çıkarılması gerektiği ifade edildi.Yeni termik santraller yapmak yerine, iklim değişikliğine çözüm olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yönelinmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, şöyle denildi:"Kömüre dayalı bir elektrik üretiminin insan sağlığına ve çevreye büyük zarar verdiğini biliyoruz. Kömür madenciliğinin ve termik santrallerde büyük oranda kömür yakmanın, toprak erozyonuna, su kaynaklarının azalmasına, hava kirliliğine ve ciddi halk sağlığı bozulmalarına yol açtığı bilimsel araştırmalarla kabul edilmiş bir gerçek.Bizler belediye başkanları olarak, bizleri güvenip seçmiş olan halkımıza karşı sorumluyuz ve halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunuyoruz.Bugün teknik olarak dünyanın tüm ihtiyacını 3.8 kat fazla, ekonomik olarak da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayabilecek kadar güneş enerjisi mevcut. Dünyada son yıllarda en hızlı büyüyen enerji sektörü güneş enerjisi olmasına rağmen, Türkiye kendine ait güneş kaynağını yeterince kullanamıyor. Bizler, çoğunluğu ithal kömürle çalışan yeni termik santraller yapmak yerine, güneş enerjisinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kömür yerine dünyamızı cömertçe aydınlatan güneşi tercih ediyoruz.""Güneş İçin Belediye Başkanları" bildirgesinde; Sivas Kangal Belediye Başkanı Tahsin Arslan, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Hasan Tezel, Hatay Erzin Belediye Başkanı Mehmet Güven, İzmir Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, İzmir Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora, İzmir Yeni Şakran Belediye Başkanı Zeki Şen, İzmir Yeni Foça Belediye Başkanı Osman Yurtseven, Mersin Silifke Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel, Mersin Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Bahar, Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan ve Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Abdullah Paksoy'un imzaları bulunuyor.