Greenpeace'den Sabancı'ya çağrı

24 Eylül 2008 tarihinde ihaleye teklif vermeye hazırlanan Sabancı Holding'e mail yolu ile ulaşan yüzlerce çevreci, şirketi bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor.



Geçtiğimiz günlerde şirketin yönetim binası önünde bir eylem yapan Greenpeace üyeleri şimdi de, Güler Sabancı'yı mektup yağmuruna tutmayı hedefliyor.



Çevreciler mektupta, 'Ülkemize dünyanın en tehlikeli enerjisini ve kaçınılmaz olarak radyoaktif atıkları sokmak için istekli olmanız bizi üzüyor' denilerek, Güler Sabancı'ya 'yenilenebilir enerji için çalışma başlatın' çağrısı yapıyor.



