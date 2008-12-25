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Yaşam

Greenpeace'den nükleer santral protestosu

Greenpeace Akdeniz, Türkiye'deki nükleer santral ihalesini bir internet kampanyası ile protesto ediyor.

25 Aralık 2008 02:00

Greenpeace Akdeniz, Türkiye'deki Nükleer Santral ihalesi ile ilgili bir internet eylemi başlattı. "Tarihi bir internet eylemi" başlığıyla haberi duyuran Greenpeace Akdeniz şu çağrıda bulunuyor:

Hükümet Eylül’deki nükleer ihaleye katılan tek şirket olan Rusya’dan Atomstroyexport’un teklifine “teknik özelliklere uygunluk” belgesi verdi. Son kararı ise Bakanlar Kurulu verecek. Şimdi fikrinizi söylemenin tam zamanı.

Dünya hızla değişiyor. Ülkeler dışa bağımlı olmayan güvenli ve temiz enerji için yatırımlar yapıyor. ABD’nin yeni Başkan’ı Obama, Enerji Bakanı olarak tamamen yanilenebilir enerjiler üzerine çalışan nobel ödüllü bir fizikçiyi kabinesine dahil ediyor. Türkiye’de ise Hükümet bir saplantıya dönüştürdüğü nükleer sorunuyla bize vakit kaybettiriyor...."

Greenpeace Akdeniz eyleme katılmak isteyenleri aşağıdaki internet sayfasına davet ediyor.

http://www.greenpeace.org/turkey/news/nukleer?orangebutton#1




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