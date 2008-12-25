Greenpeace'den nükleer santral protestosu

Hükümet Eylül’deki nükleer ihaleye katılan tek şirket olan Rusya’dan Atomstroyexport’un teklifine “teknik özelliklere uygunluk” belgesi verdi. Son kararı ise Bakanlar Kurulu verecek. Şimdi fikrinizi söylemenin tam zamanı.

Dünya hızla değişiyor. Ülkeler dışa bağımlı olmayan güvenli ve temiz enerji için yatırımlar yapıyor. ABD’nin yeni Başkan’ı Obama, Enerji Bakanı olarak tamamen yanilenebilir enerjiler üzerine çalışan nobel ödüllü bir fizikçiyi kabinesine dahil ediyor. Türkiye’de ise Hükümet bir saplantıya dönüştürdüğü nükleer sorunuyla bize vakit kaybettiriyor...."

Greenpeace Akdeniz eyleme katılmak isteyenleri aşağıdaki internet sayfasına davet ediyor.