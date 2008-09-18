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Yaşam

Greenpeace'den kömür santrallerine karşı kampanya

Türkiye'de kurulmak istenen kömür santrallerine karşı kampanya başlatan Greenpeace temsilcileri,dünyada faaliyette olan kömür santrallerinin iklim değişikliğinin bir numaralı sorumlusu o

18 Eylül 2008 03:00

Türkiye'de kurulmak istenen kömür santrallarına karşı kampanya başlatan Greenpeace temsilcileri, EPDK Başkanı Hasan Köktaş'ı ziyaret etti. Greenpeace Genel Koordinatörü Uygar Özesmi, dünyada faaliyette olan kömür santrallarının iklim değişikliğinin bir numaralı sorumlusu olduğunu bu nedenle EPDK'dan Türkiye'de kurulmak istenen ithal kömür santrallarına lisans vermemesini talep etti.

2012 yılında devreye girecek Kyoto anlaşması ile Türkiye'de yapılması planlanan tüm kömür santrallarının ekonomik olarak ölü yatırımlara dönüşeceğini savunun Özesmi, EPDK'nın rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.EPDK Başkanı Hasan Köktaş ise önümüzdeki yıllarda bilhassa hızla devreye girecek hidrolik ve rüzgar santralları sayesinde Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında Avrupa'nın en iyi konumdaki ülkesi olacağını söyledi.Köktaş, ''Türkiye'nin Avrupa'da rüzgar ve güneş enerji potansiyelinde iki numara. Özel sektör bu yatırımları yapacak. 2020 yılında 19 bin megavat rüzgar projesini sisteme bağlayabiliriz. Güneş enerjisini sisteme katmak üzerezbugünlerde çalışmalar yapıyoruz'' diye konuştu. Çevresel duyarlılıklar konusunda tüm katkılara açık olduklarını belirten Köktaş, ancak enerjiye rasyonel ve global ölçekli bakılması gerektiğini kaydetti.Bu işin ekonomisini kaldıramayan fizibıl olmayan projenin lisans almış olsa da zaten hayat bulamayacağını anlatan Köktaş, ''Ancak çevreyi kirletmeyen teknolojilere sahip kömür santralı projelerini toptan yok sayıp lisanslarını iptal etmeyiz'' dedi.

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