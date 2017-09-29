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Greenpeace üyelerine "haksız rekabet davası"ndan beraat

Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA) Greenpeace'in 2016 yılında insan sağlığına uygun şekilde tavuk yetiştirilmesi için başlattığı "Yutmayız" kampanyasına karşı bir tavukçuluk firmasının açtığı "haksız rekabet" davasında karar çıktı

29 Eylül 2017 15:27

Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA) Greenpeace\'in 2016 yılında insan sağlığına uygun şekilde tavuk yetiştirilmesi için başlattığı \"Yutmayız\" kampanyasına karşı bir tavukçuluk firmasının açtığı \"haksız rekabet\" davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 yıla kadar hapisleri istenen 4 Greenpeace üyesinin beraatine karar verdi. 

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, sanıklardan Ece Ünver Mataracı ve taraf avukatları katıldı. 

FİRMA AVUKATLARI: SANIKLAR CEZALANDIRILSIN

Tavukçuluk firmasının avukatları, \"Ellerinde delil olmadan müvekkil şirket karalanmıştır. Oysa şirket, standartlara uygun davranmaktadır\" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. 

\"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ORTAYA ATILMIŞTIR\"

Sanık Ece Ünver Mataracı ise \"Suç kastımız yoktur. Beraatimizi istiyorum\" dedi. Sanık avukatı da \"Kampanya farkındalık oluşturmak için ortaya atılmıştır. Müvekkillerimizin beraatini talep ederim\" dedi. 

MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından Greenpeace üyesi sanıklar Ece Ünver Mataracı, Aykut Uluer, Ayyüce Özdemir ve Melda Elif Keskin\'in beraatine hükmetti. 

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