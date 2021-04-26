Greenpeace: Türkiye'ye plastik atık ithalatı 196 kat arttı

Greenpeace, Türkiye'nin plastik çöp almada Avrupa birincisi olduğunu ve son 16 yılda plastik çöp ithalatının 196 kat arttığı bilgisini paylaştı. Greenpeace, plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep etti.

Greenpeace, Türkiye'nin plastik atık karnesindeki çarpıcı verileri açıkladı. Greenpeace'in açıklamasında Türkiye'nin 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke olduğu belirtilerek, "Geçen seneye göre plastik atık ithalatında yüzde 13 artış gerçekleşti ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atık Türkiye’ye geldi. Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı" ifadelerine yer verildi.

Greenpeace ekibinin, Kasım 2020’de Adana’da çektiği görüntüler, ithal edilen plastiklerin bir kısmının doğaya atıldığını ya da yakıldığını gözler önüne sermişti. Nisan 2021’de yeniden Adana’ya yapılan saha gezisinde durumun değişmediği ortaya çıktı. Çekilen görüntüler Avrupa’dan gelen plastik çöplerin doğaya atıldığını ya da yakıldığını bir kez daha ortaya çıkardı.

“Türkiye plastik çöplüğü olmasın”

Greenpeace Akdeniz, “Türkiye plastik çöplüğü olmasın” diyerek başlattığı projede plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve en nihayetinde insan sağlığına yönelik tehlikelerine karşı plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor.

Greenpeace Akdeniz’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'den topladığı veriler şöyle:

-Türkiye, 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti.

-2019 yılında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı.

-Türkiye 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının yüzde yüzde 28’ini karşıladı.

-Plastik atık ithalatı son 16 yılda (2004’ten bu yana) ise 196 kat arttı.

-Türkiye’ye 2020 yılında en çok plastik atık gönderen ilk beş ülke: İngiltere (209,642), Belçika (137,071), Almanya (136.083), Hollanda (49.496), Slovenya (24.884)