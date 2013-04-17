Greenpeace: Tuncay Özilhan, bizi hasta etme

Greenpeace bugün, İstanbul Bozdoğan Kemeri’nde açtığı dev pankartla, Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan’a “Özilhan bizi hasta etme, kömürden vazgeç” diye seslendi.

Sert esen rüzgâra rağmen 128 m2 boyutlarında bir pankart açan eylemciler, Tuncay Özilhan’ın Sinop, Gerze’de kurmayı planladığı santralin yaklaşık 20 bin insanı hasta edeceğini söyleyerek, Tuncay Özilhan’ı santral planlarından vazgeçmeye çağırdı.

Kayıp: 1900 yaşam, 18.000 yıl

Gerze’ye kurulması önerilen kömür santralinin etkileri üzerine Greenpeace’in yaptığı araştırmaya göre, santral 40 yıl faaliyet gösterdiği takdirde, tahmini 1900 kişinin ölümüne, toplam 18.000 yıl insan ömrü (yaşam yılı) kaybına, solunum hastalıklarıyla geçen toplam 2 milyon güne ve hastalık nedeniyle 1000 yılı aşan işgünü kaybına mal olacak. Araştırmaya göre ayrıca Türkiye’nin toplam ekonomik kaybı 2,6 milyar Euro’ya ulaşacak. Araştırma, Stuttgart Üniversitesi’nin hava kirliliği etkileri modeli ve Gerze Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu verileri kullanılarak hazırlandı.

Gerze halkı 4 yıldır direniyor

Basına açıklama yapan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, “Gerze halkı Anadolu Grubu'nun kömürlü santral planına karşı 4 yıldır direniyor, iki yıldır da santral sahası önünde nöbet tutuyor. Çünkü havalarının, sularının kömürle kirlenmesiyle yaşam alalarından göç etmeye zorlanmak istemiyorlar. Yaptığımız araştırma bu santralin insan sağlığına ne denli zararlı olacağını bir kez daha bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Tuncay Özilhan’ı bir kez daha, binlerce kişinin sağlığına etki edecek bu projeden vazgeçmeye çağırıyoruz. Anadolu Grubu gibi birçok insanın tükettiği ürünlere sahip bir markanın insan sağlığına en çok önem veren kurumlardan biri olması gerek. Oysa ki Özilhan dünyanın en kirli enerji üretim biçimi olan kömürlü termik santral ile Gerze halkının sağlığıyla oynuyor. Özilhan’ı bu projeden vazgeçip, rüzgâr ve güneş gibi hem bölge halkının, hem Türkiye’nin enerji geleceğinin faydasına olacak projelere yönelmeye çağırıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kabul etmedi

Anadolu Grubu’nun Gerze’deki santral planları 4 yıldır devam ediyor. Santral kurulması planlanan arazi 1/100 000’lik Çevre Düzeni Planında tarım ve orman arazisi olarak işaretlenmiş durumda. Ayrıca santral sahasının 100 hektarı orman arazisi konumunda. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Kasım 2012’de Gerze Enerji Santrali’ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinin devam etmesine izin vermemiş ve ÇED raporunu şirkete geri iade etmişti. Ancak süreç devam ediyor.

Greenpeace’in Tuncay Özilhan’dan santral planlarını iptal etmesini talep ettiği imza kampanyasına bugüne dek yaklaşık 134.000 kişi destek verdi: kimkorkar.org