Greenpeace Sinop Kalesi'ni fethetti

T24- Çevre örgütü Greenpeace üyeleri, tarihi Sinop Kalesi’ne ''Sinop Nükleer İstemiyor'' yazılı pankart astı.







Gerze ilçesinde düzenlenen ''Termik Santral İstemiyoruz'' konulu mitinge katılmak üzere Sinop'a gelen Greenpeace'in sancak gemisi ''Rainbow Warrior''da bulunan Greenpeace üyeleri, bugün Sinop Limanına demirleyen gemiden inerek bir eylem gerçekleştirdi.

Gemiden bulunanlardan 4'ü tarihi Sinop Kalesinin İskele Meydanına bakan surlarından iple sarkarak kale surlarına ''Sinop Nükleer İstemiyor'' yazılı pankart astı. Eylemi çevrede toplanan vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası sorumlusu Korol Diker yaptığı açıklamada, Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümünde Sinop halkının nükleer karşıtı çabalarına destek vermek için Sinop'ta bulunduklarını söyledi.

Çernobil kazasının Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri etkilediğini belirten Diker, çok sayıda insanın radyasyonun olumsuz etkileri yüzünden sağlığını kaybettiğini vurgulayarak, ''Sinopluların bu riskle yaşamak istememeleri kadar doğal bir şey olamaz'' diye konuştu.

Sinop Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyesi Metin Gürbüz de, Sinop'ta nükleer santral istemedikleri ve bu konuda gereken mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

Bu arada, eylem sonrası güvenlik güçleri pankartı bulunduğu yerden indirdi. Greenpeace üyesi 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemle ilgili Greenpeace Akdeniz'den yapılan açıklama ise şöyle:





Çernobil Felaketi’nden ciddi şekilde etkilenen ve etkilenmeye devam eden Karadeniz ve Sinop halkı nükleer enerji karşıtı mücadelelerine yıllardır devam ediyor. Şehirde pek çok, işyeri, ev ve balıkçı teknesinin “Sinop Nükleer İstemiyor!” yazılı bayraklar asarak, tepkilerini ortaya koymalarına rağmen, hükümet yerel ve ulusal düzeydeki bu tepkileri dinlemekten uzak.

Greenpeace Rusya Enerji Uzmanı Vladimir Çuprov “Karadeniz’in her iki yakasında da insanlar Çernobil kazasını son derece trajik bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Ukrayna’da yüz binlerce insan, hala bu felaketin bedelini tıbbi, ekonomik ve sosyal anlamda ödüyor. Başka hiçbir halk, bu risk ile bir arada yaşamak zorunda bırakılmamalı” dedi ve ekledi “Rus nükleer endüstrisi, endüstrinin hiçbir sözüne güvenilemeyeceğini çok iyi şekilde kanıtladı. Türk hükümeti de bu yalanları dinlemek yerine gerçek çözümlere yönelmeli”.









Çernobil'in faturası 358 milyar euro









Çernobil Felaketi sırasında 600.000 kişi ciddi miktarda radyasyona maruz kaldı. Bu felaketten kaynaklanan ölümlerin 90.000’i bulması beklenirken, etkileri kuşaklar boyunca devam etti. Maddi boyutunda ise Çernobil felaketi yaklaşık olarak 358 milyar euroya mal oldu. Bugün bir hayalet şehir olan Priyapat’ın da dahil olduğu çok büyük bir bölge kullanılamaz hale geldi.







Sinop ve Akkuyu hükümetin enerji politikaları yüzünden geri bırakılıyor!





Greenpeace’in yayınladığı “Nükleer Enerji: Sürdürülebilir kalkınmanın önünde bir tehdit” adlı rapor, bir kez daha Sinop ve Büyükeceli’nin, hükümetin nükleer enerji planları sebebiyle daha temeli atılmadan, kalkınma düzeylerinde sonlarda kaldığını ve nükleer göç verdiğini ortaya koydu.





Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Korol Diker “Çernobil felaketinin hem dünyada, hem de ülkemizde çok ciddi etkileri oldu. Ancak nükleer enerjinin lafı dahi Sinop ve Akkuyu’ya çok ciddi zararlar verdi” dedi ve ekledi “Gerekli olan koşul hazır olmasına rağmen kirli enerjiler yüzünden bu bölgeler gelişemiyor. Bunun tek sorumlusu ise hükümet”.