Greenpeace Shell'in petrol gemisine karşı eylem yaptı

T24 - Greenpeace eylemcileri, Kuzey Kutup Bölgesi’nde petrol sondajı yapacak olan ve Shell için çalışan petrol arama gemisini Yeni Zelanda’daki limandan ayrılmadan durdurdu. Eylemcilerinin arasında ‘Zeyna’ dizisiyle tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Lucy Lawless da bulunuyordu.



Auckland, Yeni Zelanda 22 Şubat 2012 — Greenpeace eylemcileri, Kuzey Kutup Bölgesi’nde Shell için petrol arayacak olan ve Yeni Zelanda’dan yola çıkmaya hazırlanan sondaj gemisinin kalkışını engelledi. Türkiye’de ‘Zeyna’ ve ‘Spartaküs’ dizilerindeki rolleriyle tanınan aktris Lucy Lawless da eylemciler arasındaydı.



Altı Greenpeace eylemcisi ve Lucy Lawless, Alaska açıklarında 3 petrol arama kuyusu açmak için hareket edecek olan The Noble Discoverer adlı sondaj gemisine çıkarak, geminin Yeni Zelanda’daki Taranaki limanından kalkışını engelledi.



Greenpeace Yeni Zelanda ofisinden Nathan Argent, eylemin amacıyla ilgili şunları söyledi: “Temizlenmesi neredeyse imkansız olan bir petrol sızıntısı durumunda, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki ekosistem büyük ölçüde zarar görecek. İşte bu yüzden bölgede petrol aramaya giden Shell’i durdurmak için bugün harekete geçtik. Shell, The Noble Discoverer gemisini limanda tutmalı, yoksa Meksika Körfezi’nde yaşanan felaketten daha büyük bir felakete neden olacak”.



Lucy Lawless da eyleme katılma amacını şu sözlerle ifade etti: “Bugün burada gezegenimizin ve çocuklarımın geleceği için bulunuyorum. Derin denizlerde petrol aramak yeterince tehlikeli bir iş. Bu işi bir de Kuzey Buz Denizi gibi büyüleyici bir bölgede yapmak, fazla ileri gitmek oluyor. Çocuklarımın, petrol için kutup ayılarının yaşam alanını mahvettiğimiz bir dünyada büyümesini istemiyorum.’



Eğer The Noble Discoverer bu yaz petrol bulursa, diğer petrol şirketleri de kutuplardaki milyon dolarlık sondaj planlarını hızlandıracaktır.





Kuzey Kutbu’nda bir petrol sızıntısı felakettir

Bugün eylemciler The Noble Discoverer’ın kalkışını engelleyerek, Shell’in planlarını yavaşlatmış oldu. Dondurucu hava koşulları ve bölgenin uzak konumu, önceden tahmin edilemeyen zorluklar ortaya koyuyor ve bu koşullar aynı zamanda olası petrol sızıntısının temizlenmesini imkansız kılıyor(1). Bir Kanada şirketinde görev yapan ve sızıntıya karşı müdahalelerde uzman bir yetkiliye göre “Kuzey Kutbu’nda sızıntıya karşı alınabilecek önlem ve kurtarma planları yok. Kuzey Kutbu’nun aşırı soğuk hava koşulları ve kısa süren yaz dönemi nedeniyle, Shell’in deniz buz tutmadan önce delme işlemi için çok kısıtlı zamanı var”.

Kuzey Kutup Bölgesi’nde tahmin edilen rezerv miktarı sadece 3 yıllık petrol talebini karşılayabilir. Oysa bu petrol arama faaliyeti, neden olduğu karbon salımıyla iklim değişikliğine neden olur ve aynı zamanda da kutup ekosistemi için büyük bir risk teşkil eder.

Greenpeace kampanya sorumlusu Nathan Argent: “Shell gibi şirketler Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki buzların erimesini petrol sondajı için bir fırsat olarak görüyor. Oysa, Kuzey Kutup Bölgesi’ni korumak ve iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmamız ve yenilenebilir enerjilere yatırım yapmamız gerekiyor” dedi.