Greenpeace Sabancı'nın nükleer santraline karşı!

Atıcı, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer santral ihalesi için şartname almaya karar verdiğini açıklayan Sabancı Holdingin, bu konuda geri adım atmasını beklediklerini belirtti.



Sabancı Grubunun, kendisini "nükleer kulübe" dahil ederek, en kirli, pahalı ve tehlikeli endüstrilerle aynı seviyeye çektiğini ileri süren Atıcı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Yükseliş trendi açıkça ortada olan yenilenebilir enerjilerin finansal getirileriyle, kötü bir ekonomik karnesi olan nükleer enerji karşılaştırıldığında, bu kararın ne ölçüde yanlış olduğu ortaya çıkacak. Nükleer enerji, sadece eski ve kirli bir teknoloji değil. Bu tercih, aynı zamanda artan maliyetler, kurulum ve güvenlik riskleri, atık sorunları ve yükselen uranyum fiyatları nedeniyle, Sabancı Holdingin sermayesini önümüzdeki 50 yıl boyunca durmadan emecek. Türk ekonomisinin krizi tetikleyici nükleer yatırımları hak etmediği gibi, Türk halkı da Sabancı yapımı bu kirli teknolojiyi asla hak etmiyor"



Atıcı, Sabancı Grubu’nun, GE Hitachi ve İspanyol Iberdola firmaları ile anlaşma sürecinde olduklarını da ifade etti.



Nükleer enerji için harcanan zaman ve enerjinin boşa gittiğini, nükleer enerjiye yapılan yatırımların, daha ucuz, basit, güvenli ve gerçek enerji çözümlerinden çalmak anlamına geldiğini belirten Atıcı, Sabancı Grubu’nun, değerli sermayesini, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilere yatırmaları önerisinde bulundu.