Greenpeace Rusya, 2021 orman yangınlarının, ülke tarihinde gözlemlenen en büyük yangın olduğunu söyledi

Sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in Rusya kolu, ülkedeki 2021 orman yangınlarının 17.08 milyon hektarlık araziyi yakan ve ülke tarihinde gözlemlenen en büyük yangın olduğunu söyledi.

Greenpeace Rusya'nın orman yangını biriminin başkanı Grigori Kuksin, bu yılki benzeri görülmemiş alevleri, Rusya'nın devasa ormanlık alanlarını daha kuru, daha sıcak ve giderek daha yangınlarına eğilimli hale getireceğini söyledi.

Çevreciler ayrıca, yangınların hızla yayılmasının sorumlusu olarak Rusya'nın yangınla mücadele politikasını görüyor.

Resmi verilere göre, şu anda ülke çapında, kadar yaklaşık 170 yangın yanıyor.

Bu yangınların yaklaşık 100'ü, ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi olan kuzeydoğu Sibirya'daki Yakutistan'da yer alıyor ve bunların en büyüğü insanlık tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük orman yangını olma yolunda.