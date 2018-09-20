Greenpeace: Palm yağı için İstanbul kadar orman yok edildi

Çevre örgütü Greenpeace, dünyanın en büyük markalarının 3 yıldan kısa bir süre içerisinde palm yağı üretimi için neredeyse İstanbul büyüklüğünde yağmur ormanını katlettiklerini duyurdu.

Greenpeace, palm yağı üretimiyle ilgili Yağmur Ormanları için Geri Sayım” adlı raporunu yayınladı.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

25 palm yağı üreticisi 2015’ten bugüne 130 bin hektar yağmur ormanını yok etti.

Bu ormansızlaşmanın yüzde 40’ı Endonezya’nın Papua bölgesinde gerçekleşti. Papua, palm yağı endüstrisinin “keşfi”nden önce dünyada biyoçeşitliliğin en zengin olduğu bölgelerden biriydi.

Dünyaca bilinen 12 büyük firma ürünlerinde kullandıkları palm yağını, tahribata neden olan palm yağı üreticilerinden temin ediyor. Bu markalar arasında Colgate-Palmolive, General Mills, Hershey, Kellogg’s, Kraft Heinz, L’Oreal, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Reckitt Benckiser ve Unilever bulunuyor.

Dünyadaki en büyük palm yağı tedarikçisi Wilmar da palm yağını yine tahribat sebep olan üreticilerden alıyor. Ne var ki Wilmar bu yıkım ilk gözler önüne serildiğinde palm yağı için yağmur ormanlarının yok edilmesine ‘dur’ diyeceğine dair söz vermişti. Greenpeace ise son raporu ile Wilmar’ın verdiği sözde durmadığını belgeleyerek, bir an önce palm yağı için yağmur ormanlarının talanına son verilmesi çağrısında bulundu.

Büyük markalar Wilmar’dan palm yağı tedarik etmeyi sonlandırmakdıkça, Endonezya yağmur ormanlarındaki bu yıkım devam edecek. Bu yıkımın durması için Wilmar’ın verdiği sözleri tutarak palm yağı üretimi için orman katliamını durdurması gerekiyor.

Palm yağının zararları

Son 16 yılda Bornea orangutanlarının yarısı yağmur ormanlarındaki tahribat nedeniyle yok oldu. Küresel çapta tehlike altındaki 193 tür palm yağı üretiminin tehdidi altında.

Endonezya’da 1990-2015 yılları arasında yaklaşık 24 milyon hektarlık yağmur ormanı yok edildi.

Harvard ve Columbia Üniversiteleri’nin gerçekleştirdiği araştırmalar 2015’te Endonezya yağmur ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 100 bin prematüre ölümü yaşandığını hesapladı. Dünya Bankası’na göre bu felaketlerin toplam maliyeti 16 milyar dolar.