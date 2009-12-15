Greenpeace opera binasına tırmandı

T24 - Avustralya'nın Sydney kentinde Greenpeace eylemcileri, dünya liderlerinden iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasını sağlamaları için ünlü opera binasına tırmanarak pankart açtı.



New South Wales eyaleti polis yetkilileri binaya tırmanan eylemcileri yaklaşık 2 saat sonra aşağıya indirtmeyi başardıktan sonra gözaltına aldı.



Eylemcilerin binadan sarkıttığı "Siyaset Değil, Şimdi İklim Anlaşması" yazılı pankart da polis tarafından kaldırıldı.



3'ü kadın, 2'si erkek eylemcileri, binaya zarar vermekten ya da izinsiz bir yere girmekten suçlu bulundukları takdirde sert cezaların beklediği belirtildi.