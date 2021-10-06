Greenpeace: Marmara’daki sorun çözülmedi sadece semptom giderildi; sorun müsilaj değil, kirlilik!

Sivil toplum kuruluşu Greenpeace, TBMM'nin bir araya gelecek ilk çalışma gruplarından birinin TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu olacağına dikkat çekerek, "TBMM’nin de öncelikli olarak ele aldığı konular içinde bu başlığın yer alması gösteriyor ki, Marmara’da sorun çözülmedi sadece semptom giderildi. Baş ağrısı nasıl vücudun verdiği bir tepki ise müsilaj oluşumu da Marmara Denizi’nin aşırı kirliliğe verdiği bir tepki ve bir yardım çağrısıydı" açıklamasını yaptı.

Greenpeace'den yapılan açıklamada, "Şu an sayısını bilmediğimiz kadar çok tesis, Marmara Denizi’ne atık boşaltıyor. Sadece sanayi tesisleri de değil üstelik Marmara Denizi etrafındaki şehirler de. Ama bu problem, Avrupa’nın en büyük çevre projesi olarak lanse edilen Ergene derin deniz deşarjı ile içinden çıkılmaz bir denkleme dönüşüyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olarak kamuoyuna duyuruldu. Bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen hayata geçirilen projenin ilk etabında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındı ve kara boru hattının devreye girmesiyle Ergene Nehrini zehirleyen atık sular hedef değiştirerek Marmara Denizi'ne boşaltıldı.

Ergene Derin Deşarjının başlamasıyla eş zamanlı olarak Marmara Denizi’nde normalin dışında seyreden doğa olayları gözlendi. Bunların en göze çarpanı müsilaj ve Ergene deşarj rotasında yer alan bölgelerde gerçekleşen toplu balık ölümleriydi.

Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Lideri Nihan Temiz Ataş, tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor ve acil eylem için çağrıda bulunuyor.

Marmara’daki sorunu müsilaj olarak adlandırmak doğru olmasa da bir sorun olduğunun kabul edilmesi ve eylem planlarının yapılması çok önemli bir gelişme. Ancak büyük resimde atlanan bir nokta var: araştırılması gereken konu müsilaj değil Marmara’nın kirliliği… Bu kirliliğin niteliksel olarak sembolü ise Ergene derin deniz deşarjı.

Ergene’yi kurtarmak için 3000’i aşkın sanayi tesisinin kompleks kimyasal atıkları yaklaşık bir yıldır Marmara Denizi’ne boşaltılıyor. Boşaltımın başladığı günden bu yana toplu balık ölümleri ve müsilajın oluşması tesadüf değil. Ayrıca bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, deşarj bölgesindeki yoğunluk denizin rengini gün geçtikçe grileştiriyor ve oksijensiz bölgeler oluşuyor.

Çözüm basit ve eylem planlarını beklemeden eyleme geçmek kadar acil: Marmara bir alıcı ortam ya da atık deposu olarak kullanılmamalı ve Ergene’den sanayi atığını boşaltan derin deniz deşarj vanası acilen kapatılmalı. Gerektiği gibi arıtılan atık suyun bir damlasının bile denize verilmemesi, tarım sulama gibi alanlarda kullanılarak geri kazanılması gerekir. Marmara için kaybedecek tek bir günümüz dahi yok.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görüşmelere başladığı bugün yetkililere sesleniyoruz. Sorun ortada, acil çözümün ilk aşaması olarak Ergene deşarjı durdurulmalı."