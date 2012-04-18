Greenpeace, İstanbul'daki Microsoft binasını bastı

İstanbul’da Microsoft binasında eylem yapan Greenpeace üyeleri, yenilenebilir enerji kullanılması çağrısında bulundu.

Microsoft güvenlik görevlilerinin engel olmak istediği gruptan bir kişi, merdivenle binanın girişinin çatısına çıktı.

Kapı önünde bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, şirketler tarafından kullanıma sunulan bulut bilişim sistemlerine (Cloud) talebin artmasının kömür ve nükleer gibi kirli enerjilerin kullanımını da artırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

''(Bulutunuz ne kadar temiz?) adlı rapora göre bulut bilişim sistemleri çerçevesinde kendi işletmelerini kuran en büyük şirketlerden 3'ü olan Amazon, Apple ve Microsoft, bu işletmelerin elektriğini kömür ve nükleer gibi kirli enerjilerden sağlıyor. 80'den fazla veri merkezi ve bu konuda uzman 14 bilişim teknolojisi şirketinin değerlendirildiği rapor, bulut bilişim sitemlerinin temiz olması için gereken koşulları da ortaya konuluyor.''

Bir veri merkezinin 250 bin dairenin elektriğini harcadığını savunan Aksoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hepimiz, müzik veya fotoğraflarımızı bulut bilişim sistemi aracılığıyla paylaşıyor ve yedekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız bu teknolojinin kirli fosil yakıtlar yerine temiz enerjilerle çalışmasını istiyoruz. Pek çok bilişim şirketi enerji verimliliği konusunda başarılı adımlar attı. Ancak Apple, Amazon ve Microsoft gibi yenlikçi ve sektörlerinde lider şirketler, veri merkezlerinin enerjisini kömürden almaya devam ediyor. Kullanıcıların bunu önemsemediğini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Microsoft gibi öncü bir bilişim firmasının ve diğer tüm şirketlerin de temiz enerjilere doğru bir adım atması, temiz bir gelecek adına büyük bir değişim yaratacaktır.''

Yaklaşık yarım saat süren eylem, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.