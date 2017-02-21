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Dünya
Deutsche Welle

Greenpeace Iitate’nin yerleşime açılma planlarına tepkili

Japon hükümeti Fukuşima’da 6 yıl önce gerçekleşen nükleer santral faciasından sonra boşaltılan bir köyü yerleşime açmak istiyor. Çevreciler bölgenin henüz güvenli olmadığını savunarak plana karşı çıkıyor.

21 Şubat 2017 20:56

2011 yılında Japonya Tohoku'da meydana gelen deprem ve buna bağlı olarak kuzey kıyılarında oluşan tsunaminin yol açtığı hasar Fukuşima I. Nükleer Santrali'nde yüksek miktarda nükleer sızıntıya sebep olmuş ve bölge boşaltılmıştı. Japon Hükümeti faciadan önce 6 bin kişinin yaşadığı Iitate bölgesinin bir kısmını 31 Mart'tan itibaren tekrar yerleşime açmayı planlıyor.

Yaşanan nükleer facia sonrasında bölgeden taşınmak zorunda kalanlara yapılan yardımların önümüzdeki sene kaldırılması planlanıyor. Japonya'nın muhafazakâr sağ hükümetinin Başbakanı Shinzo Abe faciadan altı yıl sonra insanların normal yaşama dönebileceğini ifade etti.

"Radyasyon tehlikesi sürüyor"

Ne var ki çevre örgütü Greenpeace'in raporuna göre, Iitate'nin çevresindeki ormanlık arazideki radyasyon miktarı Çernobil faciası sonrasında yasaklanmış bölge ilan edilen 30 km'lik alandaki radyasyon miktarı ile eşit düzeyde.

Greenpeace'in radyasyon uzmanlarından Jan Vande Putte, Iitate'deki radyasyon miktarının insanların normal yaşantılarına dönebilmesi için yüksek olduğunu dile getirdi. Bölgeden taşınmak zorunda kalanlara yapılan yardımların kesilmesi halinde insanların ekonomik sebeplerle bölgeye tekrar taşınmak zorunda kalacağına dikkat çeken örgüt hükümetten yardımları kesmemesini talep etti.

Greenpeace üyesi Ai Kashiwagi açıklamasında Iitate'de bulunan evlerin içinde ve bölgede yapılan ölçümlere göre radyasyon miktarının halen yüksek düzeylerde olduğunu ve bölgede yerleşimin riskli olduğunu söyledi. Kashiwagi, bölgeye taşınanların maruz kalacağı radyasyon miktarının her hafta göğüs röntgeni çektiren bir kişi ile eşit düzeyde olduğunu savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, MY/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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