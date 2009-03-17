Greenpeace gökdelene çıktı!

Greenpeace üyesi 6 kişi, "nükleer santral ihalesini" protesto etmek için Kızılay'daki gökdelene çıktı.



Greenpeace üyesi bir grup, "nükleer santral ihalesinde TETAŞ, Enerji Bakanlığı ve hükümetin yasa dışı bir süreç işlettiği" iddiasıyla Kızılay Meydanı'nda eylem yapmak için toplandı. Üyeler, "Nükleer Suçtur" başlıklı broşürü yoldan geçen vatandaşlara dağıttı.



Bu arada, Kızılay Meydanı'ndaki gökdelene çıkan eylemcilerden 2'si, halatlarla binanın tepesinden sarkarak, "Quit on time (zamanında vazgeç)" yazılı minik bir pankart açtı.



Gökdelendeki 6 eylemci, emniyet görevlilerinin müdahalesi üzerine eylemlerini sonlandırdı. Polis tarafından gözaltına alınan eylemciler, binadan çıkarken, "Nükleer suçtur", "İhale yasa dışıdır" diye bağırdı.



Bu arada yaşlı bir kadın, eylemcilerden birisinin torunu olduğunu belirterek, "Torunum insanlık için faydalı şeyler yapıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.



Kızılay Meydanı'nda basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen Greenpeace üyeleri daha sonra YKM binası önüne yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası sorumlusu Korol Diker, "Nükleer santral ihalesinde şartname ve Nükleer Santral İhale Yasası ihlal edilerek, teklif edilen fiyat üzerinden sözlü bir pazarlık süreci işletilmeye başlandı. Anlaşılmak üzere olan fiyat ise Türkiye'nin ortalama elektrik üretim maliyetinin 5 katı" diye konuştu.



"Hükümet'in bu fiyat üzerinden 15 yıl sabit alım garantili bir anlaşma yapmak istediğini" ileri süren Diker, "Ekonomik krizi iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem çok daha çabuk ve ucuza enerji ihtiyacımızı karşılayabilir" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

