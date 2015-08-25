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Dünya
Deutsche Welle

Greenpeace gemisine el koyan Rusya'ya tazminat cezası

Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi, Rusya'yı, 2013 yılında Greenpeace'e ait Hollanda bandıralı 'Arctic Sunrise' gemisine el koyduğu gerekçesiyle tazminata mahkûm etti.

25 Ağustos 2015 16:31


Tahkim mahkemesi, Rusya'nın Greenpeace'e ait "Arctic Sunrise" gemisindekileri gözaltına alırken uluslararası hukuk kuralarını ihlal ettiğine hükmetti. Kararda, protestocuların eyleminin korsanlık olarak değerlendiremeyeceği vurgulandı.

Rusya'nın ödemek zorunda olduğu tazminat miktarı daha sonra belirlenecek. Mahkemeye Greenpeace adına başvuruda bulunan Hollanda, 7 milyon euro dolayında tazminat talep etmişti.

Greenpeace karardan memnun

Greenpeace kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Greenpeace aktivistlerinden Faiza Oulahsen, "Gemiye el konulmasının hukuk dışı olduğunu biliyorduk. Mahkeme kararı bunu doğrulamış oldu" dedi.

Greenpeace üyeleri 2013 yılında Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama çalışmalarını protesto amacıyla „Arctic Sunrise“ gemisiyle bir eylem düzenlemiş, Barents Denizi’ndeki bir petrol platformuna yönelik eyleme müdahale eden Rus Sahil Güvenliği birimleri, toplam 30 aktivisti gözaltına almıştı. 18 ayrı ulustan mürettebat üyeleri mahkeme karşısına çıkarılmış, daha sonra "affedilerek" serbest bırakılmışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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